Gaat Elon Musk de strijd aan met OpenAI? Tesla-eigenaar komt met eigen bedrijf rond artficiële intelligentie

Het was al maanden bekend dat Musk een bedrijf voor kunstmatige intelligentie had opgericht, geregistreerd in de staat Nevada. Het zou de concurrentie moeten aangaan met OpenAI, de Californische start-up die onder meer bekend is van het AI-programma ChatGPT. De omstreden ondernemer lag ooit mee aan de basis van de oprichting van OpenAI, maar later kreeg hij ruzie met de andere oprichters en werd hij een felle criticus.

Op zoek naar de waarheid

“Ik kondig de oprichting aan van xAI om de werkelijkheid te begrijpen”, plaatste Musk op Twitter. De miljardair, die ook eigenaar is van de producent van elektrische wagens Tesla en socialmediaplatform Twitter, zal zelf de leiding hebben over xAI. Op de website van het nieuwe bedrijf onthult Musk ook de namen van een tiental medewerkers, die eerder werkten bij onder meer OpenAI, Google of Microsoft. Vrijdag zouden er meer details worden bekendgemaakt over het bedrijf.

In april had Musk het al over zijn plannen voor een nieuwe AI-onderneming in een interview met de toenmalige Fox News-presentator Tucker Carlson. “We gaan iets beginnen dat ik TruthGPT noem”, klonk het. Hij beschreef het project als een “AI die de waarheid zoekt” en die “het universum wil begrijpen”. In een Twitter Spaces-evenement woensdagavond legde Musk zijn plan verder uit. Hij wil een veiligere AI bouwen die "maximaal nieuwsgierig” is, in plaats van expliciet moraliteit in zijn AI te programmeren.

Pauzeknop

Ondanks zijn werk rond artificiële intelligentie ondertekende Musk enkele maanden geleden een open brief waarin werd opgeroepen tot het nemen van een pauze van zes maanden in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Andere vooraanstaande ondertekenaars van de open brief waren onder anderen Apple-oprichter Steve Wozniak en enkele wetenschappers die aan de basis van AI hebben gestaan.