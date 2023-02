Ga je voor Apple of voor Samsung? "Als we toch een vergelijking maken, werkt alles wel het mooiste als je voor dit merk kiest”

TweakersDrie experts van technologiesite Tweakers maken de vergelijking tussen de twee grootste elektronicamerken ter wereld en hun voornaamste producten: Apple en Samsung. Wanneer kies je voor welk ecosysteem? Wat is het duurst? En is dat verschil zijn geld waard? We zoomen in op de smartphones, laptops en smartwatches.

Smartphones

“De vergelijking tussen beide is heel moeilijk, omdat het twee totaal verschillende ecosystemen zijn die geen overlap met elkaar hebben”, zegt smartphone-expert Donovan Kerssenberg. “De keuze is eigenlijk vooral een kwestie van smaak. Je moet kijken naar je eigen wensen en eisen.”

“Hecht je veel waarde aan een superstrak ecosysteem, en heb je al een Mac of MacBook van Apple in huis? Dan is het handig om er ook een iPhone bij te kiezen. De uitwisselbaarheid van informatie werkt zo het best, want de iPhone is vooral toegespitst op het besturingssysteem van Apple: MacOS. Al kan je ook prima met een Samsung-smartphone en een Mac werken. Samsung is daar nog meer open in: het lukt zeker ook om met een iPhone en een Samsung-laptop te werken.”



“Sta je nog voor de keuze van ecosysteem? Stel jezelf dan de vraag wat je precies wil gaan doen, want beide merken leunen qua kwaliteit dicht bij elkaar aan. Wil je veel foto’s delen met andere mensen die met heel uiteenlopende systemen werken? Dan zou je naar Samsung kunnen kijken. Zit je in een bubbel van Apple-minded mensen? Dan is een iPhone handiger.”

“Qua gebruiksgemak zijn er veel meningsverschillen. Ik kan daar heel kort over zijn: het één is niet makkelijker dan het ander. Het draait puur om gewenning. Wie al lang met een iPhone werkt, vindt alles van Apple makkelijker. Voor Android-aanhangers geldt het omgekeerde. Qua prijs ben je met Samsung-spullen goedkoper af, al is het verschil niet meer zo groot als vroeger. De Samsung-spullen zijn doorheen de jaren in verhouding wel wat duurder geworden. Tegelijk waren Apple-spullen al van in het begin duur.”

Laptops

Dé laptop van Samsung vergelijken met dé laptop van Apple is niet mogelijk, zegt laptopexpert Jelle Stuip. “Ik tel 39 modellen van Samsung in de Tweakers Pricewatch, terwijl Apple 223 verschillende modellen heeft. Bij Samsung is het goedkoopste model een Chromebook van 250 euro en kost de duurste 2.300 euro. De goedkoopste nieuwe Apple-laptop kost 1.000 euro, terwijl de duurste richting de 8.000 euro gaat.”

“Voor de eindgebruiker zit het verschil hem vooral in het besturingssysteem. Windows en ChromeOS zijn anders dan het door Apple zelf, exclusief voor Apple-hardware ontwikkelde MacOS. Software die je op het ene besturingssysteem kunt draaien, werkt niet op het ander besturingssysteem, maar in veel gevallen is er een Mac-versie van of zijn er alternatieven. Ook de hardware is niet vergelijkbaar. Apple maakt zijn eigen processors, terwijl Samsung die van Intel inkoopt. Dus ook op dat punt kun je niet echt een vergelijking maken.”



“Als we toch een vergelijking willen maken, werkt alles wel het mooiste als je alles van Apple koopt. Dat komt omdat Apple zijn eigen ecosysteem volledig zelf heeft kunnen bouwen. Apple bouwt eigen besturingssystemen voor zijn smartphones, tablets, computers en smartwatches.”

“Zo kun je mooie dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld je computer automatisch laten ontgrendelen als je er met je smartwatch bij in de buurt komt. Je kunt je tablet naast je laptop zetten en dan een venster naar de iPad slepen, wat dan wordt getoond als tweede scherm. Je muis en toetsenbord werken ook direct op dat tweede scherm. Je kunt gebeld worden op je iPhone en die oproep op je laptop beantwoorden, of op je smartwatch of tablet. Het werkt allemaal prachtig met elkaar samen met dank aan de eigen integratie.”

“Die luxe heeft Samsung niet. Ze bouwen geen eigen besturingssysteem, maar zijn afhankelijk van Microsoft voor Windows en Google voor Android. Dat wil niet zeggen dat ze hun eigen applicaties niet kunnen bouwen, maar niet op zo’n diep niveau als Apple dat kan.”

Smartwatches

De meest recente Apple-smartwatch is de Watch 8, bij Samsung is dat de Galaxy Watch 5. “Het is letterlijk appels met peren vergelijken. Je moet het horloge kopen dat bij je smartphone en bijhorende ecosysteem past. Een Samsung-horloge werkt niet met de iPhone en vice versa”, zegt expert in smartwatches Eric van Ballegoie.

“Voor mensen die een allround smartwatch willen, en dus een iPhone hebben, is de Apple Watch wel veruit het beste wat er is. Het aanbod apps is heel mooi, denk maar aan de apps voor smarthome. De Apple Watch is wel een pak duurder dan De Samsung Galaxy Watch. Ook die laatste is overigens een hele goede allround smartwatch. Er zijn heel wat apps voor die dienen als het verlengde van de apps op je Androidtelefoon. Deze smartwatch geldt dus een beetje als waardige Android-tegenhanger van de Apple Watch.”

