Frankrijk zet als eerste Europese land AI-bewakingscamera’s in

Een ritje met een dronetaxi op de Olympische Spelen van 2024? Experts praten erover in Amsterdam

Ruim 2.000 experts in drones, beleidsmakers en bedrijven komen vanaf dinsdag naar de RAI in Amsterdam voor een driedaags congres over drones. Ze praten tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) onder meer over hoe drones ingezet kunnen worden om mensen mee te vervoeren. Drones zijn nog nooit gebruikt als taxi, dit moet voor het eerst volgend jaar gebeuren tijdens de Olympische Spelen in Parijs.