Frankrijk bant niet alleen TikTok, maar ook Twitter, Instagram en Netflix van telefoons ambtenaren

China ontkent dat privébe­drij­ven zoals TikTok buitenland­se gegevens moeten doorspelen

China ontkent dat privébedrijven data uit het buitenland moeten doorspelen aan de Chinese overheid. Dat heeft een woordvoerster van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd, in navolging van de hoorzitting in het Amerikaanse Congres over de dataveiligheid van de app TikTok.