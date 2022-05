Foto’s maken met een drone? Hier moet je op letten

Voor een selectie van de beste drones van het moment moeten we er meteen ook de regelgeving bij halen. De regels in ons land zijn versoepeld sinds de nieuwe EU-wetgeving in 2021. “Voor drones onder de 250 gram heb je geen vliegbewijs nodig. Je moet je toestel alleen registreren. Wie nu een drone wil aanschaffen, moet eigenlijk in dat assortiment blijven. Bij de zwaardere toestellen haal je jezelf heel veel extra regelgeving op de hals”, weet Jeroen. Voor enkele tientallen euro’s kun je al een drone met camera kopen. “Maar wie mooie foto’s wil maken met een drone, moet sowieso boven de 100 euro kijken”, zegt Jeroen.

Het fijne weten van de nieuwe droneregels? Dit artikel lijst op wat je moet weten

1. Ryze Tello – vanaf 92,52 euro

De Ryze Tello van DJI is een prima model voor wie nieuw is in de wereld van drones. Je neemt foto’s met 5 megapixels en neemt video’s op in 720 pixels. “Deze drone houdt zichzelf heel stabiel, is klein en valt makkelijk te besturen. Het bereik is wel vrij beperkt. Deze drone verdwijnt het best niet uit je zicht. De kwaliteit van foto’s bij de Ryze Tello valt wel niet te vergelijken met de modellen die we verderop vernoemen. Dit toestel koop je omdat het leuk is om ermee te vliegen, maar niet om hele goede foto’s mee te maken. De Ryze Tello heeft ook een hele korte vliegtijd, van maximaal dertien minuten. In de praktijk is je toestel eigenlijk al leeg na zo’n acht minuten. Je mag hem dus nooit te ver sturen. Die beperkte accuduur geldt eigenlijk voor alle goedkopere drones”, aldus Jeroen.

Volledig scherm Ryze Tello - Wit © Tweakers.net

2. DJI Mini 2 – vanaf 440 euro

“De Mini 2 is de populairste drone van het moment. Dit is allround de interessantste drone voor wie ernstig aan de slag wil met fotografie en video vanuit de lucht. DJI heeft het toestel exact lichter dan 250 gram gehouden om zo perfect aan de Europese regels te voldoen. Deze drone is bovendien betaalbaar. In dronetermen is 400 euro vrij goedkoop. Aan een lager budget lever je in op de beeldkwaliteit. De camera beschikt over 12 megapixels en 4K videoresolutie. Die kwaliteit is mooi en scherp en sluit exact aan op wat televisies momenteel te bieden hebben. De Mini 2 heeft een vliegduur van maximaal een halfuur. In de praktijk is dat zo’n twintig minuten. Dat maakt een groot verschil met de goedkopere drones. Voor de Mini 2 en de Mini 3 (zie verder) is er ook de zogenaamde Combo-kit, waar standaard drie batterijen in zitten. Handig voor wie op daguitstap gaat om veel te fotograferen. Deze toestellen hebben ook een zogenaamde gimbal, die ervoor zorgt dat het beeld altijd recht en vloeiend is.”

Volledig scherm DJI Mini 2 - Wit, Zwart © Tweakers.net

3. DJI Mini 3 Pro – vanaf 829 euro (met controller)

“Om het gewicht op 249 gram krijgen, heeft DJI destijds wat extra’s moeten weglaten bij de Mini 2, waar de grote drones boven de 250 gram wel over beschikken. Sensoren bijvoorbeeld, en die kunnen best belangrijk zijn om objecten te ontwijken. De Mini 3 heeft deze sensoren wel. Dit toestel beschikt over de features van nog duurdere en grotere drones, maar klopt toch af op 249 gram. Dat is heel knap. Ook de camera heeft een sensor die veel groter is dan normaal. In dat geval geldt: hoe groter, hoe beter de beeldkwaliteit. Dit toestel heeft de ‘Pro’ in zijn naam niet gestolen. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. De meeste mensen hebben met de Mini 2 eigenlijk al ruim voldoende om hele mooie dingen mee te doen.”

Volledig scherm DJI Mini 3 Pro © Tweakers.net

Zo maak je de beste foto’s met een drone

“Alle regels voor standaard camera’s gelden ook voor fotografie met drones”, vertelt Jeroen. “Bijvoorbeeld de regel van derden voor de compositie. En houd de zon uit beeld, anders zal een deel van je foto overbelicht zijn. Probeer de zon aan de zij- of achterkant van de drone te houden. Dat kan best lastig zijn, want de camera is vrij breed. Zit de zon wel in beeld, corrigeer de belichting dan. Die features zitten op de drones van DJI Mini. Een drone is eigenlijk een soort camera op statief die je overal kunt positioneren. Dat heeft een hele grote meerwaarde, bijvoorbeeld omdat je met een drone op plekken kunt komen waar je zelf niet makkelijk bij kunt. Fotografie en video zijn sowieso een hele goede reden om met een drone te vliegen. Controleer wel eerst de regels die voor het gebied gelden, want ook met kleine drones mag je niet overal opstijgen.”

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.