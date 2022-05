Flitsbezorger Gorillas overweegt zich terug te trekken uit Belgische markt

In 10 minuten boodschap­pen aan huis: hoe werkt het? Is het echt zo snel? En is het winstge­vend?

Geen koriander meer in huis om je heerlijke gerecht af te werken? Of onverwacht bezoek op komst zonder dat je nog een hapje of een drankje in huis hebt? Bestellen via de smartphone en tien minuten later staat een fietskoerier met je boodschappen voor de deur. Dat is de belofte van Gorillas. De Duitse ‘flitsbezorger’ is sinds anderhalve maand actief in ons land en verovert aan een rotvaart Europa. Wij namen de proef op de som... en jawel, na 9 minuten stond onze bestelling voor de deur. “Natuurlijk is dit een bedreiging voor de klassieke supermarkt.”

27 juli