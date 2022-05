Financiële waakhond waarschuwt: opgelet voor deze frauduleuze kredietverstrekkers op het internet

Mijntelco Van telecomope­ra­tor veranderen blijkt niet zo makkelijk als het zou moeten: dit kan je doen als het fout loopt

In de zomer van 2017 riep de overheid Easy Switch in het leven: een overstapdienst waarmee je snel en makkelijk van operator kunt veranderen, bijvoorbeeld omdat je ingaat op een interessanter aanbod. Easy Switch garandeert dat consumenten niet zonder service komen te zitten en dat een overstap geen dubbele facturering oplevert. Alleen: Easy Switch blijkt niet altijd even easy in de praktijk. Mijntelco.be informeert over wat je als consument kan doen als het fout loopt.

17 mei