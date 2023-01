Fervent gamer? Met deze internetabonnementen kan je zonder zorgen maar wél voordelig aan de slag

MijntelcoGamen doen we tegenwoordig vooral online, met of tegen andere personen. Ook het installeren van games gebeurt meer en meer via downloads. Daarvoor heb je natuurlijk een internetverbinding nodig, liefst met een groot datavolume en een hoge snelheid. Mijntelco.be zocht voor jou de meest geschikte abonnementen uit.

Ouders met kinderen die gamen kunnen ervan van meespreken: online videogames downloaden en spelen neemt een grote hap uit je datavolume en je bandbreedte, vaak met een tragere internetsnelheid voor de andere gezinsleden tot gevolg. Want een schijf in je console of pc plaatsen, volstaat vandaag niet meer om een spel te spelen. Je moet ook heel wat bestanden downloaden.

Door het juiste internetabonnement te kiezen, zorg je ervoor dat je verbinding thuis dat kan trekken. Daarbij zijn drie dingen van belang: het internetvolume, de internetsnelheid en natuurlijk ook de prijs.



Bespaartip: Dit zijn momenteel de voordeligste internetabonnementen om te gamen.

Internetvolume

Welk internetvolume verbruik je bij het downloaden van een game? ‘Call of Duty: Modern Warfare 2' is ongetwijfeld een van de populairste titels van het moment. De game staat ook bekend om zijn aanzienlijke bestandsgrootte, namelijk 125 GB. Ook al lijkt het maar een simpel voetbalspel, toch moet je ook voor het populaire videospel ‘FIFA 23' een bestand van 100 GB downloaden. Dat is ook het geval voor ‘Battlefield 2023', een populaire shooter.

‘Fortnite’ blijft nog altijd enorm in trek. De game heeft een bestandsgrootte van 11,8 tot 17,4 GB. Voor het downloaden van ‘Minecraft’, een andere game die populair blijft, is slechts 1 GB nodig. De populaire fantasygames ‘League of Legends’ en ‘World of Warcraft’ hebben een bestandsgrootte van respectievelijk 8,2 en 32 GB.

Download je elke maand één of meer van dit soort titels, dan kom je al snel tot een minimaal datavolume van 100 GB, los van het dataverbruik door andere toestellen bij jou thuis.

Internetsnelheid

Om vlekkeloos games te downloaden en online te spelen, is een minimale internetsnelheid van 3 Mbps vereist. Dat is niet veel, zou je denken, maar die minimumsnelheid is slechts een deel van het verhaal. Thuis zijn er namelijk ook nog veel andere apparaten op je netwerk aangesloten en ook die hebben een invloed op je game-ervaring. Streamt een ander gezinslid op hetzelfde moment een film of serie, dan zal je niet vlekkeloos kunnen gamen als je internetsnelheid te laag ligt.

Door voor een abonnement met een hogere internetsnelheid te kiezen, kan je meer gegevens op hetzelfde moment verzenden over je thuisnetwerk. Hierdoor heb je minder beperkingen om te gamen, ook wanneer iemand anders een film of serie streamt op hetzelfde moment. Voor de ultieme game-ervaring is een internetsnelheid van 250 tot 300 Mbps aangewezen.



Ook fan van streamen en/of sociale media? Zoveel data verbruiken de populairste apps en websites.

De beste prijs

Op basis van de twee voorgaande factoren kan je het geschikte abonnement kiezen. We zoeken naar een abonnement met een datavolume van minstens 200 tot 250 GB en een internetsnelheid van 300 Mbps. Twee providers werpen zich duidelijk op als prijsbreker: edpnet en Mobile Vikings. Welk abonnement je kiest, hangt af de gewenste internetsnelheid en hoeveel je ervoor wil betalen.

Het Fiber XL-abonnement van edpnet kost 45,95 euro per maand en biedt onbeperkt internet met een maximumsnelheid van 500 Mbps. Je zit met andere woorden comfortabel om te gamen en tegelijk ook te streamen of te surfen. Als je dat wil, kan je ook kosteloos een vaste lijn toevoegen aan je abonnement. De opstartkosten die bij het abonnement horen, liggen eerder aan de hoge kant: 261,85 euro. Maar die kosten zijn nu tijdelijk verlaagd naar 159 euro.

Wie nog een stap verder gaat en helemaal safe wil zitten, komt onvermijdelijk bij Mobile Vikings uit. Voor 55 euro per maand krijg je onbeperkt thuisinternet aan een maximumsnelheid van 1 Gbps (1000 Mbps). De opstartkosten liggen een stuk lager dan wat je bij edpnet betaalt, namelijk 149 euro. Momenteel betaal je tijdelijk zelfs geen opstartkosten.



Hieronder kan je je huidige internetabonnement snel en makkelijk vergelijken op basis van internetvolume en -snelheid. Deze vergelijker houdt ook rekening met alle promoties van het moment.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.