Fan van podcasts of muziek onderweg? Op dit dataverbruik moet je rekenen (en dit zijn nu de voordeligste abonnementen)

MijntelcoDe podcast is razend populair. Het medium dankt dat voor een stuk aan het gemak waarmee je kan luisteren: in de auto, op de trein, tijdens het lopen… Het zijn momenten waarop je geen wifiverbinding hebt en dus mobiele data gebruikt. Maar hoeveel data verbruikt zo’n podcast nu eigenlijk en is jouw abonnement daarvoor geschikt? Mijntelco.be pluist het uit.

Niet alleen de grote mediamerken, zoals DPG Media en VRT, zetten voluit in op het razend populaire medium, ook tal van onafhankelijke creatievelingen maken tegenwoordig hoogstaande podcasts. Actualiteit, sport, maatschappij, muziek, geschiedenis, technologie: voor elk onderwerp bestaat er wel een podcast. Luisteren kan tegenwoordig ook op verschillende platformen of kanalen, zoals Spotify, Apple Podcasts en YouTube.



Wat zijn de populairste podcasts?

Eén van de populairste podcasts van het moment is ongetwijfeld ‘De Kroongetuigen’: een documentairereeks over spraakmakende Vlaamse misdaaddossiers. Elke aflevering duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Binnen een totaal ander genre, technologie, vinden we ‘Nerdland’, de podcast van Lieven Scheire, waarbij elke aflevering iets meer dan twee uur duurt.

Vooral sport blijkt een geliefd onderwerp in podcastland, met ‘MIDMID’ als voortrekker. Ook ‘90 Minutes’, de podcast van Sporza en Friends of Sports, blijkt een heel populaire titel. Beide sportpodcasts duren ongeveer twee uur. Maar de godfathers van de Vlaamse podcast zijn ongetwijfeld Alex Agnew en Andries Beckers met ‘Welcome to the AA’ (WTTAA), met afleveringen die twee uur duren.

Op welke dataverbruik moet je rekenen?

Als je een podcast streamt op de trein, in de auto of tijdens het sporten, doe je in feite net hetzelfde alsof je naar muziek zou luisteren. Het dataverbruik is dus ook hetzelfde. Luister je via Spotify, vandaag de bekendste en meest gebruikte muziekstreamingdienst, dan verbruik je gemiddeld 2 MB data voor het streamen van een nummer van drie minuten.

Wanneer je streamt via Spotify, of dat nu muziek of een podcast is, verbruik je gemiddeld 40 MB per uur. Wie elke werkdag minstens een podcast van een uur beluistert, verbruikt maandelijks dus ongeveer 800 MB tot 1 GB mobiele data. Dat lijkt niet veel, maar dat verbruik komt uiteraard boven op je verbruik door andere apps.

Of je nu veel of weinig muziek of podcasts streamt, zal geen groot effect hebben op je maandelijks dataverbruik. Je maandelijkse verbruik zal gewoon 1 GB hoger liggen, wat misschien al ruim gerekend is. Toch kan dat extra verbruik er voor zorgen dat je net niet voldoende data hebt in je abonnement. In dat geval is een abonnement met meer mobiele data zeker aangewezen.

Extra tip: Wil je je dataverbruik binnen de perken houden, maar toch naar je favoriete podcasts luisteren wanneer je buitenshuis bent? Dan is het beter om de afleveringen die je wilt beluisteren op voorhand te downloaden, wanneer je verbonden bent met een wifinetwerk.

Wat is het juiste abonnement voor podcastfans?

Laat ons even de beste opties op een rijtje zetten in functie van de verschillende datavolumes. Voor de mobiele abonnementen met 2 tot 5 GB mobiele data springt GO Light van Orange eruit: 4 GB data en 150 belminuten voor 12 euro per maand. Een vergelijking met de abonnementen met meer data leert ons echter dat je snel meer waarde voor je geld kan krijgen als je voor meer data kiest.



In dat geval treedt edpnet naar voor als onbetwiste prijsbreker. Voor 13 euro per maand heb je 10 GB mobiele data en 400 belminuten. Je kiest dan beter voor dat abonnement, dan voor het GO Light-abonnement van Orange. Toch liever onbeperkt bellen? Dan betaal je maandelijks 15 euro per maand bij edpnet voor een abonnement met 10 GB mobiele data, net als bij Mobile Vikings.



Op zoek naar (nog) grotere datavolumes?

Mag het nog meer zijn? Youfone biedt je voor 18 euro een abonnement aan met 200 belminuten en 20 GB mobiele data. Hetzelfde abonnement, maar met onbeperkt bellen, kost je maandelijks 21 euro. Daarmee is Youfone de absolute prijsbreker binnen het segment van deze datavolumes.

Tot slot zijn er ook enkele sterke abonnementen met 40 GB mobiele data of meer. Te beginnen met hey!. Voor 25 euro per maand bel je er onbeperkt en krijg je een surfvolume van 40 GB. Mobile Vikings doet daar nog een schepje bovenop, met het Unlimited-abonnement: onbeperkt bellen en 50 GB, voor 29 euro per maand.



Benieuwd welk abonnement het best bij jou en je persoonlijk dataverbruik past? Kom het te weten via de vergelijker van Mijntelco.be, en zie ook uit welke promoties en kortingen je vandaag voordeel kan halen.

