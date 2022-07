Facebook overweegt verbod op foute Covid-informatie te laten vallen

Facebook wendt zich tot zijn eigen ‘hooggerechtshof’ om te beslissen of het de beperkingen op Covid-misinformatie zal beëindigen. Dit doen ze meer dan twee jaar nadat het bedrijf voor het eerst speciale maatregelen begon te nemen tegen berichten die onwaarheden over de ziekte bevatten.

Het sociale netwerk overweegt de manier waarop het met dergelijke onjuiste informatie omgaat te veranderen door ze bijvoorbeeld als vals te bestempelen of te degraderen in de algoritmische rangschikking, in plaats van ze gewoon van de site te verwijderen. Volgens het hoofd mondiale zaken, Nick Clegg, wil het de verandering nu doorvoeren. “Nu veel, maar niet alle landen over de hele wereld proberen terug te keren naar een normaler leven.”

Maar om te voorkomen dat het de verkeerde keuze maakt bij het “oplossen van de inherente spanningen tussen vrije meningsuiting en veiligheid”, zal Facebook zich wenden tot zijn toezichtsraad om te beslissen over wat het toekomstige moderatiebeleid moet zijn.

“We vragen een advies van de toezichtsraad over de vraag of de huidige maatregelen van Meta om Covid-19 misinformatie aan te pakken nog steeds geschikt zijn”, zei Clegg, “Ze kunnen kijken of we deze misinformatie met andere middelen moeten aanpakken, zoals het labelen of demotiveren van de informatie.”

Onpopulaire beslissing

Door een advies aan te vragen, verplicht Facebook zich er niet toe om het oordeel van de raad uit te voeren. Daardoor vragen sommigen zich af of de site niet gewoon dekking zoekt voor het nemen van een beslissing die waarschijnlijk onpopulair zal zijn bij een groot deel van de samenleving, wat Facebook ook kiest.

“Meta blijft zich inzetten om misinformatie over Covid-19 te bestrijden en mensen te voorzien van betrouwbare informatie,” zei Clegg in een verklaring. “Aangezien de pandemie zich heeft ontwikkeld, is de tijd rijp voor ons om input te vragen aan de toezichtsraad over onze maatregelen om Covid-19-misinformatie aan te pakken.”

Hoe onafhankelijk is de raad?

De toezichtsraad wordt gefinancierd door Facebook en de eerste vier leden, die allen de titel covoorzitter dragen, zijn geselecteerd door het sociale netwerk. De voorzitters en Facebook hebben een eerste raad van twintig leden gekozen. De bedoeling is dat de raad van toezicht na verloop van tijd zal uitgroeien tot een raad van veertig leden, waarna Facebook zegt dat het niet langer betrokken zal zijn bij de selectie van de leden. Na meer dan twee jaar bestaat het bestuur echter nog steeds uit slechts 23 personen.

Ondanks de nauwe banden heeft de raad al enkele aanvaringen met Facebook gehad. In 2021 klaagde de raad het sociale netwerk aan omdat ze hen dwongen een besluit te nemen en de politieke gevolgen daarvan op zich te nemen. Dat ging toen over de vraag of Donald Trump permanent van de site zou worden geweerd.