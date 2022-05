Extra veel foto's opslaan? Dit zijn de beste opties om het geheugen van je telefoon te ontzien

“Het is beter om met USB-sticks dan met harde schijven te werken, aangezien de gemiddelde schijf of SSD een externe voeding nodig heeft”, weet Donovan. “Dat maakt het geheel nogal omslachtig en minder mobiel in gebruik. Een USB-stick, of micro SD-kaartlezer, kan je rechtstreeks op je toestel aansluiten en meteen gebruiken.”

Volgens onze expert is het heel eenvoudig om data over te hevelen van je smartphone naar een extern medium. “Zodra je een externe opslagbron koppelt aan je toestel verschijnt er een melding dat het medium is aangesloten. Als je op deze melding drukt, gaat de standaard bestandsbeheer-app open en kan je je bestanden over en weer kopiëren. Mocht er geen melding verschijnen, dan is het alsnog een kwestie van zelf de bestandsbeheer-app te openen. Grote kans dat het medium al is herkend en zichtbaar is in de app.”

Dit is de top 3 van expert Donovan:

1. Samsung FIT Plus 256GB – vanaf 36,99 euro

“De Samsung FIT Plus is een goede USB-C-stick en kan zonder converters rechtstreeks op je smartphone worden aangesloten. De hoge schrijfsnelheid zorgt ervoor dat het overzetten van bestanden in een mum van tijd is gebeurd en het formaat van de stick laat het niet voelen alsof er een groot en zwaar gevaarte aan je toestel hangt. De stick is zo klein dat je hem aangesloten aan je telefoon zo weer in je zak of tas kunt steken, terwijl hij op de achtergrond je bestanden kopieert.”

Volledig scherm Samsung FIT Plus 256GB Zwart © Tweakers.net

2. Kingston DataTraveler Max 1TB - vanaf 134,04 euro

“Als je de maat niet zo belangrijk vindt, dan is de Kingston DataTraveler Max een goede stick. Een hoge schrijfsnelheid en hoge opslagcapaciteit maken er een ware aanrader van. Ook deze stick is uitgerust met een USB-C-connector, waardoor deze zonder tussenstukjes of dongles (kleine stukjes hardware die aangesloten worden op de pc, red.) in je smartphone past. Als je haast hebt en op regelmatige basis grote hoeveelheden bestanden wil kopiëren, dan is dit de beste keuze.”

Volledig scherm Kingston DataTraveler Max 1TB Zwart © Tweakers.net

3. Sandisk Ultra Dual Drive Go 128GB – vanaf 20,90 euro

“Is het de bedoeling dat je je data na het kopiëren op je toestel gemakkelijk en snel op andere computers kan zetten? Dan is de Sandisk Ultra Dual Drive Go een goede optie. Deze stick heeft zowel een USB-C-connector als een standaard USB-A-connector, waardoor deze op praktisch alle computers en laptops gebruikt kan worden, zonder dongles of tussenstukjes.”

Volledig scherm Sandisk Ultra Dual Drive Go 128GB Zwart © Tweakers.net

