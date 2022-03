Expert selecteert 3 allerbeste smartphones van het moment: “Dit model van 325 euro heeft een bovengemiddelde camera én zeer goed scherm”

1. Samsung Galaxy S22 Ultra – vanaf 1.338,26 euro

“Dit is een hyperkrachtig toestel met een hele goede camera. Dit toestel beschikt ook over het beste scherm dat je momenteel kunt krijgen in smartphoneland, zowel qua helderheid als qua kleurhechtheid. De Galaxy S22 Ultra kan ook rekenen op lange softwareondersteuning. Daar wordt in het kader van duurzaamheid gelukkig steeds meer naar gekeken. Gebruikers krijgen gedurende vijf jaar veiligheidsupdates en updates naar de nieuwste versies van Android. In het verleden is dat toch nog anders geweest.”

“Als unique selling point heeft dit toestel een S-pen om je toestel mee te besturen. Samsung heeft als het ware de Galaxy Note en de gewone Galaxy samengevoegd tot dit toestel. Je krijgt dus het beste van beide werelden. De bouwkwaliteit van deze smartphone is heel goed. Het is een hele stevige smartphone, met Gorilla Glass Victus+ aan beide zijden. Hij kan tegen een stootje en is waterdicht. Dit is een dikke aanrader voor de echte power user, die het maximale uit zijn of haar telefoon wil halen en er intensief mee bezig is. Dit is een smartphone die veel werk verzetten met hun smartphone – zelfs video editors zijn bij dit toestel gebaat – of graag de zwaarste games met de grootste apps willen spelen.”

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra-smartphones in 'Phantom Black', 'Phantom White' en 'Burgundy'. © Samsung België

iPhone 13 Pro – vanaf 1.152,95 euro

“Deze smartphone heeft heel veel gemeen met de Samsung Galaxy S22 Ultra. De iPhone 13 Pro heeft een heel goed scherm en is de snelste smartphone die je op dit moment kunt verkrijgen. De iPhone 13 Pro beschikt bovendien over de krachtigste processor op de markt. Er zitten hele goede camera’s in deze smartphone, die kan terugvallen op een goede accuduur.”

“Ook dit is een heel stevig toestel en biedt je een lange softwareondersteuning. Op papier staat vijf jaar maar Apple geeft over het algemeen in de praktijk een jaartje of twee extra ondersteuning. Als je graag werkt met het iOS-besturingssysteem van Apple dan is dit een prachttoestel. Het unique selling point is de superkrachtige processor die ook nog eens heel energie-efficiënt is. Dit is eveneens een toestel voor de power user.”

Volledig scherm Apple iPhone 13 Pro Max © Tweakers.net

Samsung A52s – vanaf 325 euro

“Dit is qua prijs-kwaliteitverhouding momenteel het beste en meest complete toestel dat je kunt krijgen. Deze smartphone heeft als een van de weinige nog een aansluiting voor een hoofdtelefoon en geheugenkaartlezer. Veel mensen vinden het jammer dat moderne smartphones die zaken vaak niet meer hebben. De Samsung A52s biedt beide troeven wel nog aan en dat zou dus meteen voor velen een reden kunnen zijn om voor dit toestel te gaan. Deze smartphone is niet zo’n krachtpatser als de vorige twee telefoons in dit lijstje, maar omdat hij toch zo compleet is, voldoende snel en krachtig, is dit het beste wat je kunt kopen voor een gemiddelde gebruiker. In vergelijking met andere smartphones uit dit prijssegment beschikt dit toestel ook over een bovengemiddelde camera. Hetzelfde geldt voor het zeer goede scherm. Ook hier biedt Samsung een langere softwareondersteuning dan gewoonlijk, voor vier à vijf jaar.”

Volledig scherm Samsung A52s © Tweakers.net

