EXCLUSIEF vanuit San Francisco: “Tablet, vouwbare smartphone en budgettelefoon, Google gaat all-in tegen Apple maar niet in België”

Google heeft zonet een heleboel nieuwe producten voorgesteld. Het brengt opnieuw een eigen concurrent voor de iPad op de markt, een vouwbare smartphone en een nieuwe budgettelefoon. Wat heeft het bedrijf allemaal voorgesteld? Onze reporter vertelt het je vanuit San Francisco en test ze voor het eerst.

Pixel Fold

Gejoel tijdens de presentatie wanneer Google eindelijk de Pixel Fold loslaat. Google komt met een eigen ‘vouwbare’ smartphone die - toegegeven - best sexy oogt. Het bedrijf neemt daarmee het risico rechstreeks te concurreren met Samsung, dat zowat het enige bedrijf is dat een min-of-meer populair vouwbaar model op de markt heeft.

Om met de deur in huis te vallen: de kans dat je de telefoon op de kop kan tikken of er het geld aan wil geven is klein. De Pixel Fold komt eerst naar de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland voor een stevige 1.899 euro. Het is een premium toestel dat duidelijk niet wil onderdoen voor bestaande ‘gewone' smartphones. We kunnen het toestel al even testen en zijn onder de indruk van de bouwkwaliteit. Google belooft het ‘kleinste scharnier ooit' voor een vouwbare telefoon. Maar veel concurrentie is er uiteraard niet.

Volledig scherm De Pixel Fold, de dunste vouwbare telefoon tot nu toe. © Kenneth Dée

Het scherm oogt mooi, er is een vouw waarneembaar bij het toestel, maar het is toch al vrij hardhandig rondgegaan bij enkele journalisten.Een demo waarbij Google het scherm binnenin de smartphone én het scherm aan de buitenkant gebruikt om de vertaling van een ingesproken boodschap te tonen is indrukwekkend. En ook om YouTube-video’s te bekijken is dit gewoon echt heel aangenaam.

Onze eerste indrukken zijn positief, maar dit is net als de Fold 4 van Samsung geen mainstream toestel, dat blijkt al uit de prijs én de beperkte beschikbaarheid. Het legt de lat wel hoog voor andere fabrikanten. Als vouwbare smartphones wat worden, dan heeft Google de boot niet gemist.

Google Pixel Tablet

Dit is misschien wel het interessantste nieuwe toestel waarmee Google uitpakt. Android-tablets maakten de afgelopen jaren niet altijd indruk. Wie een Android-smartphone heeft moet toegeven dat de ervaring die je op een iPad krijgt veel beter is: de apps, de kwaliteit van de hardware maar ook de prijs van de toestellen is gewoon bijzonder goed. Google benadrukte tijdens de presentatie dat het voluit gelooft in toestellen met ‘grote schermen’ zoals tablets (en de nieuwe vouwbare Pixel Fold).

Volledig scherm De Pixel Tablet met houder. © Kenneth Dée

Het is de eerste keer dat we de Pixel Tablet van dichtbij zien, dat hij er ging komen wisten we al uiteraard. De prijs is competitief: je betaalt in Europa 679 euro én, dat is misschien nog het opvallendst, krijgt er voor die prijs ook een slimme houder bij die meteen dienst doet als speaker én oplaadstation. Het lcd-scherm van 11 inch met een resolutie van 2560x1600 lijkt niet meteen het meest premium, je krijgt 8 gb werkgeheugen en 128 gb opslag.

De Pixel Tablet moet voluit concurreren met de iPad, maar doet dat ook met andere Android-fabrikanten. Het is een spreidstand waardoor Google wel vaker de keuze maakt om de eigen toestellen wat anders aan te pakken.. De houder waar je de tablet in kan gebruiken, en die je ook meteen meekrijgt, is daar een mooi voorbeeld van. Een mooie twist die we helaas opnieuw in België officieel aan ons voorbij moeten laten gaan. In Nederland krijgen ze de Pixel Tablet wél, vanaf volgende maand.

Volledig scherm De Pixel Tablet lijkt een stevige concurrent voor de iPad-reeks. © Google

Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a is het budgetmodel van de Pixel-smartphonereeks. Voor 509 euro krijg je op papier best veel smartphone. Google benadrukt zelf dat de camera in de nieuwe Pixel niet moet onderdoen voor de concurrentie, integendeel met behulp van AI de rest uit het water blaast.

Hoewel de Pixel 7a op ‘t eerste zicht niet meteen een smartphone is die je om je ego te boosten op tafel legt tijdens een etentje, is hij wel bijzonder belangrijk. Ondanks de indruk die gewekt wordt door fabrikanten zijn budgettoestellen waar geld te verdienen is. De dure paradepaardjes zijn immers voor veel mensen gewoon te duur.

'Budget' is trouwens niet helemaal de juiste omschrijving, er zijn veel goedkopere toestellen te vinden. Maar voor wie voor prijs/kwaliteit gaat zou de 7a er ‘boenk’ moeten opzitten. De inflatie heeft de ‘A’ reeks wel te pakken, want je betaalt 70 euro meer voor het toestel dan voor z’n voorganger. Dat maakt hem meteen toch iets minder interessant.

Volledig scherm De Pixel 7a, een midrange smartphone met indrukwekkende camera. © Kenneth Dée

De camerasensor van de Pixel 7a kreeg een upgrade, het scherm oogt mooi als we hem voor het eerst vastnemen. Het grote voordeel van dit toestel is echter dat je het krijgt met een ‘cleane’ versie van Android 13. Android zoals Google het bouwt zonder poespas. Maar wel mét extra’s. Zo komen een aantal AI-toepassingen zoals fotobewerking eerst naar Pixel-toestellen. De a-reeks krijgt trouwens ook draadloos opladen mee, dat was bij de voorganger niet het geval.

Overal met Apple concurreren, maar niet bij ons

En dan de kritiek: de Pixel 7a komt niét naar België. De Fold ook niet. En voor de tablet zal je ook vergeefs zoeken naar een winkel. Officieel toch, want Pixel-toestellen zijn in ons land wél te koop via webwinkels die ze importeren of aanbieden vanuit hun Nederlandse divisie bijvoorbeeld. Waarom ons land een onbediend eilandje blijft voor de Pixel-smartphone en nu ook tablet is niet duidelijk en frustreert zowel insiders, journalisten als Android-fans. Maar het jaar is nog lang.

Artificiële intelligentie

De rest van de presentatie was vooral gevuld met nieuws over artificiële intelligentie. Google wou er de wereld (en aandeelhouders) van overtuigen dat het méé is met die nieuwe ontwikkelingen. En dat het met ChatGPT kan concurreren. Dat is niet zo evident want het bedrijf krijt ‘kloppen’ van het veel kleinere OpenAI. Google heeft het lastig met innovaties naar buiten brengen die wat controversieel zijn. AI valt daar onder.

Bard’ is de concurrent voor ChatGPT die Google heeft gebouwd. Die is enkel beschikbaar in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Maar, Google moest onlangs zelf min of meer toegeven dat Bard helemaal niet op punt staat. Het werkt aan een sneltempo aan verbeteringen en toegegeven: de AI-toepassingen die Google toonde zijn indrukwekkend.



Quote De AI van Google leert binnenkort (eindelijk) Nederlands

Bard spreekt binnenkort Nederlands en net als Bing van Microsoft krijgt ook de zoekmachine van Google een heleboel uitbreidingen. Zo kan je vragen stellen over reisbestemmingen, foto’s laten genereren en het hele web laten afzoeken naar informatie het vervolgens samenvat. Het is de Bing AI-zoekmachine maar dan van Google.

De functies zijn allemaal nog experimenteel en krijgen ook dat label. Google is er als de dood voor dat het AI de markt op gooit die vervolgens vreemde dingen gaat doen, iets waarvan ChatGPT last heeft.

Fotobewerking met AI

Een domein waarop Google met zijn AI écht indruk maakt is dat van fotobewerking. In de Google Foto’s-app op Pixel-smartphones (dus niet in België, daar gaan we weer), krijg je binnenkort de optie om foto’s aan te passen met AI. Dat gaat zo: stel je hebt een foto van je zoon op een bankje. Maar die zit niet helemaal in beeld. De balonnen die hij vasthoudt staan er niet helemaal op. De AI van Google slaagt er in om die balonnen - ook al heb je die dus niet in beeld - volledig terug te toveren. Het lijkt magie. Als alles zo goed werkt als in de demo die Google getoond heeft dan zullen doorsnee smartphonegebruikers niet meer overwegen op termijn naar Photoshop te grijpen.

Volledig scherm Google tovert met AI iets terug op een foto, terwijl het nooit vastgelegd is. © Google

En dat is natuurlijk het échte doel van Google met de AI in Foto’s: er voor zorgen dat god en klein pierke met een betaalbare smartphone fantastische en professionele foto’s kan maken. Het gaat die richting uit, en Google zit op dat gebied gebeiteld. Veel meer dan met hun zoekmachine op AI voorlopig.

Lees ook: