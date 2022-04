EU waarschuwt Elon Musk om plannen voor lossere moderatie op Twitter: “Het zijn niet jouw regels die hier van toepassing zijn”

Bedrijf boven Facebook opent eerste fysieke winkel ‘Meta Store’

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatssapp en Instagram, opent op 9 mei zijn eerste fysieke winkel. De ‘Meta Store’ en staat in het teken van de metaverse, een virtuele wereld waar gebruikers met anderen in contact kunnen komen. In de winkel zal je VR-brillen en andere gadgets van Meta kunnen uittesten en kopen.

26 april