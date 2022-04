EU op zucht van akkoord over Digital Services Act: veilige online omgeving voor burgers en bedrijven als doel

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de Europese Unie staan vlakbij een akkoord over de Digital Services Act (DSA). Dat is een nieuwe wet inzake digitale diensten, die een veilige online omgeving moet creëren voor burgers en bedrijven. Over het feit dat er geen doelgerichte reclameboodschappen naar minderjarigen verstuurd zullen mogen worden, zijn ze het al eens.

Onder aansturing van Frankrijk, dat nog tot de zomer de Europese ministerraden voorzit, verlopen de onderhandelingen in een razend tempo. Ondanks de complexiteit en de inzet van de voorgestelde wetgeving — Europa wil het hele digitale landschap veranderen — lijkt vanavond of vannacht een akkoord te zullen worden bereikt, na amper enkele maanden onderhandelen. Het is een trofee die Parijs per se willen binnenhalen voor het einde van het mandaat van president Emmanuel Macron.

Wat staat er op het spel?

De DSA moet ervoor zorgen dat gebruikers niet langer in contact komen met illegale inhoud, goederen en diensten, en dat hun grondrechten ook online worden beschermd.

Denk aan ongecontroleerde haatzaaierij en desinformatie op bijvoorbeeld Facebook en ontoereikende normen voor producten die op platforms als Amazon of Google worden verkocht.

Wat de inhoud van online boodschappen betreft, moeten mensen meer controle krijgen over wat ze te zien krijgen en duidelijk geïnformeerd worden over de redenen waarom ze bepaalde specifieke inhoud aanbevolen krijgen. Er worden wel bepaalde garanties ingebouwd, bijvoorbeeld op het vlak van persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Illegale inhoud zal zo snel mogelijk verwijderd moeten worden en de verplichting om het vermoeden van ernstige strafbare feiten te melden, wordt uitgebreid. De nieuwe regels zijn asymetrisch opgevat, wat betekent dat ze strenger worden naargelang de grootte van de (maatschappelijke impact van de) onlineplatforms en andere digitale dienstverleners.

Discussiepunten

Micro-ondernemingen en kmo's zouden buiten het toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen, maar over de exacte parameters bestond nog discussie toen de onderhandelaars vrijdagochtend rond de tafel gingen zitten.

Dat minderjarigen geen gerichte reclame te zien zullen mogen krijgen, is verworven, maar minder duidelijk is of informatie over bijvoorbeeld politieke overtuiging, seksuele oriëntatie of andere gevoelige data ingezet zal mogen worden voor targeting. Het Parlement dringt daarop aan, maar met name Frankrijk wil niet zo ver gaan.

Een ander discussiepunt is de handhaving. In welke mate zijn de nationale databeschermingsautoriteiten in staat om toezicht te houden op de regels? En is de Europese Commissie bij machte om de controle op de allergrootste spelers (platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers) uit te voeren? Ook over de termijn waarop de DSA in werking moet treden, bestaat nog discussie.

Samen met Digital Markets Act nieuwe wereldwijde standaard

De DSA maakt samen met de wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) deel uit van een breder digitaal pakket dat de dominante positie van digitale platforms moet counteren.

Dat de Europese Unie hoopt met dat pakket een nieuwe mondiale standaard te stellen, is ook de voormalige Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton niet ontgaan. “Ik dring er bij onze trans-Atlantische partners op aan de Digital Services Act over de eindmeet te duwen en de wereldwijde democratie te herstellen voor het te laat is”, schreef ze donderdagavond laat op Twitter.

Een akkoord wordt in de loop van vrijdagavond of -nacht verwacht. Mocht er toch nog geen compromis gevonden kunnen worden, is al een datum voor een nieuwe vergadering geprikt die dan wel een akkoord moet opleveren.