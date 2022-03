EU-instellingen niet voldoende beschermd tegen cyberaanvallen

Steeds meer valse sms'en en mails in omloop: zo herken je phishing

Mails die zogezegd van bpost, Telenet, Proximus, ... komen. Valse sms’en van Itsme of pakjesdiensten. Met de regelmaat van de klok moet Safeonweb, de overheidsinstelling voor cyberveiligheid, waarschuwen voor creatieve pogingen tot phishing. In onze techtip van de week leggen we je uit hoe je phishing kan herkennen, maar ook wat je moet doen als online oplichters toch met je gegevens aan de haal gaan.

26 maart