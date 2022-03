EU: batterij in bijvoorbeeld smartphones moet in 2024 makkelijk vervangbaar en duurzamer zijn

smartphones Xiaomi 12 Pro vanaf 1 april te koop, ook Xiaomi 12 en 12X voorge­steld

Na Samsung, Oppo en Apple toont ook het Chinese technologiebedrijf Xiaomi nieuwe smartphones. Met de Xiaomi 12 Pro zou je een cinemazaal en fotostudio in handen moeten krijgen. De Xiaomi 12 loopt grotendeels gelijk, maar is wat kleiner dan de Pro. De Xiaomi 12X is de light-versie van de reeks, met zelfs een processor en Android-versie van begin 2021.

