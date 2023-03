eSports groeit wereldwijd naar 1,4 miljard euro omzet, maar België hinkt achterop: te weinig volk, te weinig poen

Apple omhoog op Wall Street na koopadvies Goldman Sachs

Het aandeel Apple stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Zakenbank Goldman Sachs is het technologieconcern gaan volgen met een koopadvies. De handel op Wall Street verliep verder vrij rustig in afwachting van de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank dinsdag en woensdag lokale tijd aflegt in het Congres. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve.