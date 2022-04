Er worden steeds minder smartphones verkocht: Chinese lockdowns en prijsstijgingen blijken oorzaak

TikTok gaat onzichtba­re 'vind ik niet leuk'-knop voor ongepaste reacties testen

TikTok is gestart met het testen van een ‘vind ik niet leuk’-knop voor individuele reacties op video’s, die volgens een gebruiker irrelevant of ongepast zijn. Als de functie gebruikt wordt, dan is dit enkel zichtbaar voor TikTok en de gebruiker van de functie zelf, maar niet voor de makers van de video of andere gebruikers van de app.

