Elon Musk zegt dat Twitter EU-regels voor digitale diensten zal naleven

“Ik ben eigenlijk akkoord met alles wat u gezegd hebt. Ik denk dat we grotendeels hetzelfde denken”, aldus Musk in een video met Breton die op Twitter geplaatst werd.

Breton ontmoette Musk in een productiesite van Tesla, voorafgaand op Europees-Amerikaanse onderhandelingen over een gecoördineerde regulering van de digitale industrie.

De beslissing van Musk om Twitter over te nemen zorgde in de EU voor ongerustheid over de naleving van regels rond desinformatie en schadelijke content, omdat het bedrijf van de beurs gehaald wordt en in handen van één man komt.

“Elk bedrijf dat actief is in Europa, moet onze regels naleven, zo eenvoudig is het”, had Breton in april al gezegd in een interview met het Duitse persagentschap dpa. Breton verwees naar de Digital Services Act (DSA), de nieuwe wetgeving waarover de Europese lidstaten en het Europees parlement vorige maand een akkoord bereikten. Die dwingt de internetplatforms om haatzaaiende en andere illegale inhoud sneller te verwijderen.