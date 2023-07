Elon Musk wil logo van Twitter veranderen: "Vaarwel aan alle vogels”

REVIEW. Nothing Phone (2) is een unieke telefoon en je moet er weinig voor inboeten

De Nothing Phone (2) mikt duidelijk op mensen die graag opvallen en een voorliefde hebben voor goed design. De smartphone met ledlichtjes op de achterkant is niet zoals de zoveelste Samsung of iPhone. Wat je daarvoor moet opgeven en wat opvallend goed is aan de Phone (2), lees je in deze review.