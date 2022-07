Elon Musk mag internetdienst aanbieden aan schepen en vliegtuigen

Elon Musk zet Starlink in voor "niet-aangeslo­ten scholen" en "milieube­wa­king" Amazone

Multimiljardair Elon Musk bevindt zich vandaag in Brazilië voor de lancering van de Starlink-technologie van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Na een ontmoeting met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in een luxehotel in Porto Felix op 100 kilometer van Sao Paulo, tweette Musk dat hij "heel enthousiast" was "om in Brazilië te zijn voor de lancering van Starlink voor 19.000 niet-aangesloten scholen in landelijke gebieden en milieubewaking van de Amazone".

20 mei