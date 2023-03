Elon Musk maakt Twitter-algoritme vanaf 31 maart ‘open source’

Sonos lanceert Era 100 en 300: slimme speakers met één opvallend afwezige functie

De Sonos One is de best verkopende slimme speaker van het Amerikaanse technologiebedrijf, maar na bijna vier jaar werd het tijd voor een update. “We hebben het helemaal van nul opnieuw ontworpen”, klinkt het bij de fabrikant over de Sonos Era 100, tijdens een briefing met HLN. Er is ook een grote broer: “De Era 300 is gemaakt om de beste ervaring te geven bij het luid afspelen van ruimtelijke audio”. Tegenover oudere luidsprekers van Sonos missen deze twee een cruciale functie: de Google Assistent.