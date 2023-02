Eindelijk vakantie? Deze 6 games moet je zeker spelen

Op je eentje: Hogwarts Legacy

Volledig scherm Hogwarts Legacy staat garant voor een magische, filmische ervaring. © wb

Er is nu eenmaal geen ontkomen aan: elke Harry Potter fan heeft de dagen afgeteld tot de release van Hogwarts Legacy. Dat deden ze zo hard dat zelfs minder grote fans of regelrechte dreuzels benieuwd werden naar het veelbesproken tovenaarsspel. De relatief kleine ontwikkelingsstudio Avalanche Software heeft heel wat hooi op zijn vork genomen door een project van epische proporties aan te nemen, maar de meeste recensenten kunnen Hogwarts Legacy wel smaken. Vooral de prachtige graphics, de sfeer en de audio zorgen voor een filmische ervaring die de tekortkomingen goedmaken.

Genre: magische open wereld avonturengame

Beschikbaarheid: uit sinds 10 februari op PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC.

Speel dit omdat je je gewone leventje kan inruilen met dat van een tovenaar of heks.

Prijs: 60-65 euro.

Op je eentje: Hi-Fi Rush

Volledig scherm Mep er lustig op los in de kleurrijke, muzikale game Hi-Fi Rush. © hr

Tijdens de Xbox-showcase van 25 januari kondigde Tango Gameworks vanuit het niets Hi-Fi Rush aan. De ontwikkelaar, die vooral bekend staat om hun horrorgames zoals The Evil Within of Ghostwire: Tokyo, serveert ons nu een kleurrijke game die je laat vechten op het ritme van de muziek.

In Hi-Fi Rush speel je met Chai, een jongen die ervan droomt om een rockster te worden, al gaat dat wat moeilijk met een gebroken arm. Hij laat zich vervolgens een robotarm aanmeten door een bedrijf genaamd Vandelay. In het proces wordt zijn mp3-speler echter per ongeluk mee in zijn borstkas gedrukt en, u raadt het al, Chai krijgt muzikale superkrachten. De bazen van Vandelay beschouwen je nu echter als een gevaar en sturen hun werknemers, allemaal robots, op je af om met je af te rekenen.

Wat volgt is een doldwaas avontuur waarbij je je een weg baant door de fabriek en om de haverklap een stel agressieve robots een kopje kleiner maakt met een paar welgemikte combo’s op de klanken van superbands waaronder Nine Inch Nails en The Black Keys. Hoe beter je het ritme aanvoelt, hoe meer punten je krijgt. Zelf slaag ik er voorlopig niet in om die felbegeerde S-ranking in de wacht te slepen en moet ik het stellen met een matige B-score, maar dat levert gelukkig geen problemen op om progressie te maken in de levels en plezier te beleven.

Genre: rythmische hack and slash game

Beschikbaarheid: uit sinds 25 januari op Xbox Series X/S en PC.

Speel dit omdat je graag een originele game met muziekelementen wil uitproberen.

Prijs: 30 euro. Inbegrepen in Xbox Game Pass-abonnement.

Op je eentje: Atomic Heart

Volledig scherm Een handschoen met magische krachten zorgt voor oneindig veel mogelijkheden in Atomic Heart. © ah

Het verhaal van Atomic Heart speelt zich af in een utopische wereld in de Sovjet-Unie in 1955, waarin mensen in harmonie leven met robots. Tot, je raadt het al, een update van hun besturingssysteem foutloopt en de robots een geheel eigen willetje krijgen. Jij mag de robots, planten en mutanten vervolgens te lijf gaan met een arsenaal aan zwaarden, hypermoderne wapens en een handschoen die je magische krachten geeft, je omgeving kan scannen en robots kan hacken. Geen bijster origineel plot dus, maar het concept levert wel originele gevechten op die doen denken aan de BioShock games. De open wereld met verschillende voertuigen en het brede arsenaal aan wapens heeft dan weer gelijkenissen met de Far Cry reeks. Wie geïntrigeerd is, kan zich al opwarmen dankzij deze uitgebreide gameplay preview op YouTube.

Genre: first person shooter

Beschikbaarheid: vanaf 21 februari op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X en PC.

Speel dit omdat je heimwee hebt naar de topgames uit de BioShock-reeks.

Prijs: 55-60 euro. Inbegrepen in Xbox Game Pass-abonnement.

Met je huisgenoten: Tools Up! (PS4/PS5)

Volledig scherm Omarm de chaos van verbouwingswerken en speel samen met je vrienden in Tools Up! © tu

Vakantieperiodes zijn ook een ideaal moment om je huis of appartement wat op te knappen. Wie niet genoeg krijgt van muren uitbreken, plamuren, behangen en schilderen, kan zich uitleven met Tools Up! In dit kleurrijke spel moet je 30 appartementen renoveren in een race tegen de klok. Je kan alle levels alleen spelen, maar wie drie sterren in de wacht wil slepen bij alle uitdagingen, schakelt best de hulp in van een of meerdere vrienden. Je kan namelijk tot vier controllers gebruiken in deze game.

De optie om online te spelen is er helaas niet, dus je bent beperkt tot je huisgenoten of bezoekende vrienden. Het spel zal bij momenten jullie relatie testen en de nodige frustraties met zich meebrengen, maar door middel van een efficiënte taakverdeling en goede communicatie, word je al snel een professioneel verbouwingsteam waar de doorsnee aannemer jaloers op zou zijn.

Genre: lokale co-op game

Beschikbaarheid: uit sinds 2019 op alle platformen

Speel dit omdat je twee linkerhanden hebt in het echte leven, maar uitblinkt in organisatie en communicatie.

Prijs: ongeveer 20 euro

Met een verre vriend: Back4Blood (Xbox/PS)

Volledig scherm In Back 4 Blood mag je je verwachten aan bloederige taferelen en co-op plezier. © bfb

Heb je geen huisgenoten, partner of vrienden in je buurt, maar wel een verre vriend met een Xbox of PlayStation die niet bang is van wat bloed? Dan is er goed nieuws, want Back 4 Blood is sinds kort toegevoegd aan de PlayStation Plus bibliotheek, waardoor spelers met een PS Plus Extra of Premium abonnement gratis kunnen genieten (nuja, genieten?) van deze game. Deze shooter is de spirituele opvolger van Left 4 Dead, waarin je naar hartenlust horden zombies kan afknallen met een machinegeweer of een kopje kleiner kan maken met een machete. Verwacht geen diepgang in het verhaal of originele gameplay-elementen. Het is de online co-op modus die ervoor zorgt dat je gezellig samen kan griezelen met maximaal drie andere vrienden.

Genre: first-person zombie shooter

Beschikbaarheid: uit sinds 2021 op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X en PC.

Speel dit omdat je geniet van zombies afknallen met vrienden.

Prijs: Inbegrepen bij je PS Plus-abonnement. 14 euro met een Xbox Game Pass abonnement.

Met de kinderen: Just Dance 2023 (XSX/PS5/Switch)

Volledig scherm Just Dance is altijd een succesnummer bij grote en kleine kinderen. © jd

De krokusvakantie is ook het moment waarop je kinderen thuis zijn en die moeten natuurlijk ook geëntertaind worden. Wanneer het buiten te koud is om te spelen en de voorraad speelgoed, boeken, puzzels en huistaken niet meer volstaat, kan je gelukkig altijd Just Dance uit de kast halen om je kinderen binnenshuis de nodige beweging te schenken. Let op: enkel wie over een next gen console beschikt, kan aan de slag met de nieuwste versie. Die zit tjokvol nieuwigheden die vooral op grafisch vlak een grote sprong voorwaarts betekenen voor de game. Uiteraard zijn de obligatoire K3-, Disney- en K-Popnummers weer aanwezig, maar er is ook goed nieuws voor de mama’s en papa’s: de tracklist is uitgebreid met een aantal stevige rocknummers. Denk maar aan Numb van Linkin Park, Bring Me To Life van Evanescence en Radioactive van Imagine Dragons. Tijd om te headbangen dus!

Genre: dansspel

Beschikbaarheid: uit sinds 2022 op PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch

Speel dit omdat het buiten te koud is en je toch graag wat beweging voorziet.

Prijs: ongeveer 30 euro

