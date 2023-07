Eindelijk in België: Google komt met ChatGPT-concurrent Bard in het Nederlands, volgende stap in AI-strijd

Google lanceert Bard, het antwoord van het bedrijf op ChatGPT, nu ook in Europe en dus ook in ons land. En de chatbot spreekt Nederlands. Bard blijft wel een ‘experiment’ zoals dat heet en is enkel beschikbaar voor wie 18 is of ouder. Er worden ook een aantal nieuwe functies toegevoegd aan de versie die eerder al in andere landen beschikbaar was.

Google leek vorig jaar wel in snelheid gepakt, toen de chatrobot ChatGPT van concurrent OpenAI plots erg populair werd. Van studenten tot senioren: meteen iedereen vond wel manieren om zelf aan de slag te gaan met de dienst. Achter de schermen was Google wel al lang aan de slag met zogeheten LLM’s, de techniek achter ChatGPT zeg maar. Meer nog: het zit achter heel wat ontwikkelingen die ChatGPT mogelijk gemaakt hebben. Maar Google speelde het (te) voorzichtig en moest dus als een sneltrein een inhaalbeweging maken toen het zag dat OpenAI goed scoorde.

Hello world, this is Bard

Met Bard bundelt Google enkele technologieën in één dienst. Maar het gaat kort samengevat om zogeheten ‘generative AI’, een bot die zelf tekst kan schrijven of berekeningen maakt net als ChatGPT dus. Je kan Bard bijvoorbeeld vragen om een gedicht te verzinnen op basis van een aantal richtlijnen die je meegeeft. Of je plakt het adres van een lang en uitgebreid artikel in Bard en de dienst vat het samen.

Volledig scherm Bard stelt zelf een aantal opdrachten voor. © HLN

Door strenge privacyre­gels was Bard nog niet beschik­baar in Europa

Nu pas in ons land

Begin mei kondigde Google uiteindelijk aan dat Bard breed beschikbaar zou komen in 180 landen, in het Engels. De Europese Unie was daar niet bij, omdat hier strikte privacyregels gelden en Bard daar nog niet genoeg rekening mee hield. Dat lijkt nu van de baan. Tijdens een presentatie voor journalisten eergisteren zei Bard-directeur Jack Krawczyk dat hij zijn dienst ‘Augmented Imagination’ noemt.

"Bard vervangt onze verbeelding niet, je start immers altijd met een idee uit de grootste computer van allemaal: ons brein. Ik heb zelf een heleboel ideeën en werk niet echt gestructureerd. Ik heb mezelf geleerd om een aantal van die ideeeën gewoon neer te typen in Bard en te vragen die allemaal samen te vatten en in een structuur te gieten. Om mijn gedachten te organiseren.”

Volledig scherm Je kan Bard vragen om een artikel voor je samen te vatten. © HLN

Nieuwe functies

Bard krijgt er ook nieuwe functies bij. Zo kan je een foto maken van iets en vragen aan Bard om die te interpreteren. “Denk daarbij aan een cadeau dat je krijgt, zoals een fiets, en je wil graag een bedanking naar iemand sturen. Maak dan een foto en vraag aan Bard om de tekst te verzinnen”, zegt Krawczyk. Die functie is gebaseerd op Google Lens en is voorlopig wel enkel in het Engels beschikbaar.

Je kan Bard vanaf nu ook teksten laten voorlezen, denk daarbij aan verhaaltjes die de AI verzonnen heeft op basis van jouw instructies. Dat kan wel in het Nederlands, al gaat het om een vrij artificiële stem in onze taal die niet zo vloeiend klinkt als de Engelstalige variant. Je kan vanaf nu ook gemakkelijker alles wat de bot genereert delen met vrienden of opslaan.

Bard zelf (gratis) testen kan via bard.google.com

Lees ook: