Eightiesnostalgie voert hoogtij op Gamescom

Normaal gezien komen er vanuit Gamescom in Keulen, waar ieder jaar een staalkaart wordt getoond van de nieuwe videogames die de komende maanden op stapel staan, nieuwe beelden naar ons toe van grote videogamekleppers als ‘Call of Duty’, ‘Fifa’ en ‘God of War’, maar editie 2022 – de eerste die terug in het beurscomplex van Keulen plaatsvond na twee jaar coronapauze – was er wat dat betreft eentje in mineur: grote gamehuizen als Electronic Arts, Activision Blizzard en PlayStation stuurden dit jaar hun kat.

Dus zijn we maar wat meer gaan kijken naar wat onafhankelijke gamebedrijven op stapel hebben staan, en daarbij viel het meteen op dat heel wat van die ‘indie’-titels hun inspiratie vonden bij de jaren 80. Zoiets gebeurde de afgelopen jaren wel vaker, maar tijdens deze Gamescom-editie liepen ze bijzonder dik.

Volledig scherm Beeld uit 'Vengeful Guardian Moonrider'. © The Arcade Crew

Knapperige pixelgraphics

Opvallend is dat veel van de gamemakers die zo’n titel met een eightieskleurtje presenteerden late twintigers of jonge dertigers waren, en dus nog een kleine uk in de echte eighties. Zoals ‘Vengeful Guardian Moonrider’, een 2D-actiegame in knapperige pixelgraphics waarvoor de jonge makers hun mosterd haalden bij classics als ‘Shinobi’ en ‘Contra’, die ergens in de overslag tussen de jaren 80 en 90 verschenen. “Ik was nog een jong kind aan het einde van de jaren 80”, zegt Thais Weiller, die de game aan het ontwikkelen is samen met haar partner Danilo Dias onder hun gamestudio JoyMasher. “Maar het gekke aan de eightiescultuur is dat hij in Brazilië, waar ik vandaan kom, eigenlijk pas in de jaren 90 is doorgebroken. Brazilië is lang een militaire dictatuur geweest, en westerse computertechnologie kwam moeizaam het land binnen. Ik ben een jonge dertiger, maar mijn eerste spelcomputer was niettemin een Atari 2600.” ‘Vengeful Guardian Moonrider’ komt later dit jaar uit voor pc.

Volledig scherm Beeld uit 'Unusual Findings'. © ESDigital

‘Stranger Things’-vibe

De eightiesgames die op Gamescom te zien waren gaan meestal wel over het einde van de jaren 80, een tijdperk waarin de kleurrijke eighties stilaan overgingen naar de wat grauwere nineties. Een andere game van Latijns-Amerikaanse makelij, het momenteel in Argentinië ontwikkelde ‘Unusual Findings’, brengt een verhaal over een stel jonge tieners in de late jaren 80, à la ‘Stand By Me’ en ‘The Goonies’, samen in een klassieke point-and-click-adventure die wat doet denken aan ‘Maniac Mansion’ of ‘King’s Quest’. De decors van de game roepen ook herinneringen aan tal van Amerikaanse films uit de jaren 80 op. “De eighties hebben een blijvend, behaaglijk visueel gevoel geschapen”, zegt Alex Kudishov, uitvoerend producer bij speluitgever ES Digital Games, die het werk van de jonge Argentijnen kwam tonen. “Kijk naar ‘Stranger Things’ op Netflix, dat kijkers aantrekt die niet eens geboren waren in de jaren 80.”

Volledig scherm De 3D-herinterpretatie van 'Colossal Cave Adventure'. © Cygnus Entertainment

Allereerste narratieve game in VR

Omdat we het zonet toch over ‘King’s Quest’ hadden: Ken en Roberta Williams, de twee bedenkers van die waanzinnig populaire gamereeks uit de eighties, zijn na meer dan twintig jaar aan een nieuwe game bezig. Alhowel ‘Colossal Cave’ op zich bezwaarlijk ‘nieuw’ te noemen valt: het origineel was een tekstadventure – een verhalende game die alleen werkte met ingetypte commando’s – die in 1977 op universiteitsmainframes verscheen maar pas in de vroege eighties naar huiscomputers kwam (als ‘Zork’ in 1980 en als ‘Colossal Adventure’ in 1983). Net dààrvan zijn ze nu een remake in driedimensionale graphics aan het maken, vooral gericht op virtual reality. Natuurlijk is het een hele sprong van tekst naar de driedimensionale graphics van ‘Colossal Cave Reimagined’. “Maar we houden ons zo goed als we kunnen aan de blauwdruk van het origineel”, zegt Marcus Mera, die de ontwikkeling van de game overziet voor het echtpaar. “Als je destijds ‘ga westwaarts’ moest intikken om een bepaalde kamer te bereiken, ligt die in deze game eveneens in het westen.”

Volledig scherm Beeld uit 'Killer Klowns from Outer Space'. © Good Shepherd Entertainment

Films niet gespaard

Tot slot komt er met ‘Killer Klowns from outer Space’ ook een gameadaptatie van een eightiesfilm op de markt. Het origineel was een kluchtige horrorfilm uit 1988, waarin alienclowns op moordtocht gaan in een klein Amerikaans dorp. De gameversie, die in het voorjaar van 2023 moet verschijnen, wordt een multiplayergame rond het concept en in de visuele stijl van die film: vier spelers kruipen in de huid van een dorpsbewoner, drie in die van een clown, en de eerste moeten uit de klauwen van de tweede blijven. De studio van dienst is Teravision Games, die ook al horroricoon ‘Friday the 13th’ in een soortgelijke multiplayergame goot. “Die film was gewoon gemaakt voor gamers”, zegt producer Randy Greenback. “Ook zaten er eigenlijk al spelmechanieken in de film. De Klowns hadden bijvoorbeeld een zwakke plek – de ogen – waar de protagonisten moesten mikken om ze het makkelijkste uit te schakelen.”