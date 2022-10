Eerste hulp bij slechte wifi: met deze 6 tips pak je je slechte internetverbinding aan

MijntelcoEen goeie, stabiele wifiverbinding thuis is belangrijker dan ooit, niet in het minst voor (regelmatige) thuiswerkers. Niets is immers zo vervelend als een Teams-meeting die vastloopt omwille van slechte wifi. Wat kan je doen als je wifiverbinding toch tegenvalt? Mijntelco.be lijst 6 handige tips op.

Niet alleen door het vele thuiswerk vragen we meer van onze thuiswifi; ook het aantal toestellen dat gebruik maakt van draadloos internet is de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan smart-tv’s, digitale assistenten en allerlei slimme toestellen.

Heel veel van die toestellen gebruiken we bovendien nog eens tegelijkertijd. Dat zorgt hoe dan ook voor een extra belasting van je wifinetwerk thuis, met trager internet tot gevolg.

Tip 1: topsnelheid

De oorzaak kan ook ergens anders liggen, want er zijn namelijk heel veel factoren die een invloed hebben op de kwaliteit van het wifinetwerk. Een eerste stap is te weten komen wat de werkelijke snelheid van je wifiverbinding is. Daarvoor moet je de topsnelheid kennen die bij jouw internetabonnement hoort.

De simpelste manier om te weten of je verbinding die beloofde snelheid nakomt, is door een snelheidstest uit te voeren. Online vind je tal van websites waarop je gratis de snelheid van je internetverbinding kan testen. Blijkt de snelheid min of meer overeen te komen, maar ervaar je toch problemen met je wifi, dan kan het best zijn dat je internetabonnement niet meer past bij je verbruik.

Tip 2: upgrade

In dat geval is een upgrade van je abonnement aangewezen. Want als je je dataverbruik overschrijdt, kan je internetprovider de internetsnelheden beperken. Met een snelheid van 100 Mbps kom je in de meeste gevallen al ver, bijvoorbeeld om gewoon te surfen op het net, je e-mails te checken of foto’s en filmpjes te bekijken. Ook om bestanden te downloaden en films in HD te bekijken, brengt die snelheid je meestal niet in de problemen.

Tip 3: routerproblemen

In heel veel gevallen kan een slechte wifiverbinding te wijten zijn aan de router. Als die verouderd of van slechte kwaliteit is, kan dat een invloed hebben op je internetsignaal. Als je je modem al tien jaar gebruikt, bijvoorbeeld, dan kan een nieuwe modem met modernere hardware vaak wonderen doen voor je internetverbinding. Ook door je modem gewoon eens aan en uit te zetten – en het toestel zo te resetten – kan je de snelheidsproblemen soms oplossen.

De meest voorkomende oorzaak van lage internetsnelheden is de positie van de router. Die staat misschien te ver van je toestel of ondervindt te veel obstakels, zoals dikke muren, extra isolatie, enzovoort, zodat de wifisignalen je toestel niet goed bereiken. In zo’n geval kan een wifiversterker of wifi-mesh helpen. Die versterkt het signaal naar verschillende delen van je woning.

Tip 4: toestellen

Traag internet kan ook te wijten zijn aan een overbelasting van het netwerk. Door toestellen uit te schakelen die je op dat moment niet nodig hebt, maak je capaciteit vrij. Heel vaak zijn de boosdoeners ook apps die op de achtergrond onnodig blijven doorwerken en zo bandbreedte opeisen. Gebruik je een VPN om je online privacy te verbeteren, weet dan dat die je internetverbinding ook vertraagt.

Het besturingssysteem van je toestel kan ook de boosdoener zijn. Controleer bij de instellingen van je toestel of je een software-update moet uitvoeren en of dat al dan niet zoden aan de dijk zet.

Tip 5: oorzaken van buitenaf

Soms moet je de oorzaak verder gaan zoeken, bijvoorbeeld bij je buren. Als je netwerk niet of slecht beveiligd is, is het mogelijk om van buitenaf – al dan niet bewust – verbinding te maken met je thuisnetwerk. Een sterk en veilig wachtwoord is dus zeer belangrijk. Kies een lang en uniek paswoord, met een mix van hoofdletters, kleine letters, cijfers en andere tekens.

Ook malware is nefast voor de prestatiesnelheid. Schadelijke programma’s werken onzichtbaar op de achtergrond, maar vergen wel bandbreedte en werkgeheugen, met alle gevolgen van dien. Antivirussoftware is dus belangrijk om schadelijke bestanden buiten te houden, maar ook voor je prestatiesnelheden.

Tip 6: zoektocht

Het zoeken naar de oorzaak van een trage wifiverbinding kan best wel wat voeten in de aarde hebben en is vaak een kwestie van ‘trial and error’. Helpen onze tips niet, dan neem je best contact op met je internetprovider of een professional.

