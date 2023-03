Eén van de bekendste YouTube-kanalen gehackt en offline

Spanje telt toeristen via hun gsm: heel veel Nederlan­ders, maar ook heel wat Belgen aan de costa’s

De Spaanse overheid registreert momenteel toeristen via hun gsm’s voor een telling. En hier en daar stopt er niet geheel onverwacht in Spanje al wel eens “een bus vol Hollanders”, zo blijkt. Zo waren Nederlanders de grootste groep buitenlanders in de maand januari in de toeristische provincie Valencia. De Belgen vielen hier net uit de top 5.