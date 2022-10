"Een snellere laptop dan deze vind je niet": techexpert selecteer de drie beste laptops van het moment

Dé beste laptop bestaat niet volgens Jelle. “Er is geen enkele laptop goed in alles. Een laptop waar je én heel goed mee kunt gamen én die ook een hele lange batterijduur heeft, is er bijvoorbeeld niet. De laptop waar je goed op kunt gamen beschikt over snelle hardware, maar vreet op die manier ook veel energie. Een laptop met een hele lange batterijduur heeft dan weer heel zuinige hardware. Dat is wel fijn om onderweg lang mee te werken, maar je kunt er dan weer niet goed op gamen. Het hangt dus af van je specifieke behoeften. Wanneer je al je software snel wil laten draaien, heb je een snelle processor en veel geheugen nodig. De videokaart maakt alleen iets uit als je veel en vlot wil gamen.”

Of een laptop goedkoop of duur is, hangt dan ook af van al die verschillende factoren, gaat de Tweakers-expert verder. “Een laptop is uit allerlei componenten opgebouwd. De combinatie ervan maakt de laptop duur”, zegt hij. “Zowel de binnen- als de buitenkant van het toestel spelen een rol. Een plastic behuizing is meestal goedkoper dan een metalen behuizing. De kwaliteit van het scherm bepaalt ook mee de prijs, net als de chips. Een Core i3-processor is veel goedkoper dan een Core i9-processor. De videokaart is eveneens een belangrijke prijsbepaler. Een hele sterke videokaart om mee te gamen kost je sowieso veel meer dan een standaard videokaart.”

Het aanbod aan goede laptops is enorm. Jelle Stuip ging op zoek naar drie topmodellen die momenteel op de markt zijn:

1. Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00XBMH) – vanaf 1.452 euro

“Er zijn laptops van meer dan 6.000 euro, maar die heb je als gewone gebruiker niet nodig. Deze Lenovo Legion 5 een betaalbare laptop met goede prijs-kwaliteitverhouding, weliswaar in de categorie gaming. Dit toestel werkt met een high-end snelle RTX 3070 videokaart. Het scherm heeft een hoge resolutie, een 8 Core AMD-processor en 16 GB werkgeheugen. Dat is een hele goeie deal voor dit geld.”

Volledig scherm Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00XBMH). © Tweakers.net

2. ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3088W – vanaf 2.799 euro

“Deze ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED heeft twee schermen. Het bovenste is een oledscherm met hoge resolutie, wat dus hele goede beeldkwaliteit kan voorleggen. Het tweede scherm is bijvoorbeeld handig voor creatievelingen, die er hun tools opzij willen plaatsen terwijl ze op het grote scherm bezig zijn. Deze laptop heeft een hele snelle Core i9-processor – één van de beste die er is – en is dus ideaal om grafische software op te draaien, zoals Photoshop of een programma voor videobewerking. Het beeld is wel maar 14 inch groot, wat deze laptop vooral geschikt maakt om ‘on the go’ op te werken. De videokaart is eerder een instapexemplaar. Je kan er wel een beetje mee gamen, maar niet overdreven. De videokaart voldoet anderzijds prima voor het creatieve werk.”

Volledig scherm ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3088W. © Tweakers.net

3. MSI Titan GT77 12UHS-024NL – vanaf 5.029 euro

“MSI maakt veel gaminglaptops. Sneller dan deze wordt het MSI Titan GT77 niet op dit moment. Dit toestel heeft een videokaart met 175 watt aan TGP, Total Graphics Power. Dat staat voor het vermogen dat de videokaart mag verbruiken. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger de snelheid. En dit is het maximum van deze videokaart. De processor is belachelijk snel en dit toestel pakt uit met een 4K-scherm. Deze laptop is dus perfect om te gamen. Hij is ook voorzien van heel wat RGB ledlichtjes, zelfs aan de achterkant. Hij weegt wel 3,3 kilogram. Het is dus geen laptop om zomaar makkelijk mee te nemen.”

Volledig scherm MSI Titan GT77 12UHS-024NL. © Tweakers.net

