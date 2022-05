Een smartphone tien jaar (of langer) gebruiken? Expert legt uit hoe dat kan: “Vooral de softwareondersteuning van je toestel is belangrijk”

“Je moet vooral op de softwareondersteuning letten”, begint Donovan. “Een smartphone kan nog zo stevig in elkaar zitten, als het toestel maar een jaartje van updates wordt voorzien, kan een vers ontdekt beveiligingsgat - dat de fabrikant dan niet oplost omdat de ondersteuning is verlopen - een toestel al snel onbruikbaar maken.”

Volgens Donovan is het ook belangrijk om na te gaan hoe eenvoudig een toestel te repareren valt. “Het onderdeel dat meestal als eerste kapot gaat, door slijtage, is de batterij. Als de fabrikant het vervangen daarvan lastig tot onmogelijk maakt, kan dat de levensduur van een smartphone ook in de weg zitten. Het vervangen van een batterij kan een toestel weer laten aanvoelen als nieuw. Een toestel moet ook makkelijk kunnen worden gerepareerd als een onderdeel beschadigd is. Steeds meer fabrikanten gebruiken nog amper schroeven, lijmen het toestel dicht en de interne onderdelen aan elkaar, wat opening en reparatie erg moeilijk, zo niet onmogelijk maakt”, weet Donovan.

Custom rom

Ben je op zoek naar echt duurzaam? Zoek op voorhand ook uit hoe gemakkelijk je een toestel kan voorzien van een alternatieve versie van Android of een ander besturingssysteem. “Sommige fabrikanten vergrendelen het toestel, waardoor dat onmogelijk is. Smartphones waarbij dat wel mogelijk is, kunnen worden voorzien van een zogenaamde custom rom”, legt Donovan uit. “Dat is een alternatieve versie van Android, gebouwd en onderhouden door de community. Ze kunnen soms nog jaren worden onderhouden, nadat de officiële ondersteuning van de fabrikant is gestopt. Dat kan de levensduur van smartphones zelfs met tien jaar verlengen. De Samsung Galaxy SII uit 2011 krijgt bijvoorbeeld nog steeds ondersteuning en er is zelfs Android 12 te krijgen voor dit toestel.” Op YouTube circuleren een pak handige video’s over custom rom.

De selectie van Donovan

1. Fairphone 4

“Dit toestel is met stip de grote winnaar. Het toestel valt heel gemakkelijk in en uit elkaar te halen voor reparatie, de onderdelen zijn ook nog eens eenvoudig te verkrijgen en de fabrikant zegt tijdens de volledige ondersteuningsduur van vijf jaar onderdelen beschikbaar te hebben. Hetzelfde geldt voor de software. De fabrikant zal het besturingssysteem minimaal vijf jaar ondersteunen. De Fairphone 4 is wel de eerste versie die geen koptelefoonaansluiting meer heeft. Gebruikers die dat belangrijk vinden, kunnen kijken naar de Fairphone 3 die ook nog steeds wordt ondersteund.

2. Google Pixel-serie

“Ook de Google Pixel-serie krijgt vijf jaar lang ondersteuning van Google. Omdat de techgigant de soft- en hardware bouwt en beheert, kan Google de toestellen bovendien voorzien van de nieuwste versie van Android en de nieuwste functies. Het vervangen van onderdelen is wat lastiger dan bij de Fairphone, maar nog steeds goed haalbaar. De onderdelen zijn vrij makkelijk te verkrijgen. Bovendien is er erg veel ondersteuning van de custom rom community. Dat kan goed van pas komen als je het toestel veilig wil blijven gebruiken wanneer de fabrikant deze niet meer ondersteunt.”

3. Samsung Galaxy (smartphones vanaf 2021)

“Samsung heeft zijn leven gebeterd en de softwareondersteuning van zijn toestellen verlengd naar vijf jaar. Hierdoor hoort het bedrijf in één keer bij de beste bedrijven op dat gebied. De smartphones zijn bovendien vrij eenvoudig te repareren en onderdelen zijn gemakkelijk te krijgen. Bovendien is er erg veel ondersteuning van de custom rom-community, waardoor het vervangen van het besturingssysteem vrij makkelijk is. Dat kan goed van pas komen als je het toestel veilig wil blijven gebruiken wanneer de fabrikant het systeem niet meer ondersteunt.”

