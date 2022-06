Een goede bluetoothspeaker heb je al vanaf 29 euro: dit zijn de 5 beste modellen

TweakersBij een mooie middag op het strand of een avondje in het park hoort een streepje muziek, maar hoe kies je de bluetoothspeaker die het beste bij je past? Onze techredacteur zocht en vond vijf interessante modellen.

Nu iedere smartphone een bluetoothverbinding heeft, is het assortiment bluetoothspeakers helemaal ontploft. De goedkoopste modellen haal je voor nog geen 10 euro in huis, wie all the way wil gaan legt soms meer dan 3.000 euro neer. Welke speaker je kiest hangt niet alleen van je budget af, maar ook van waar je naar op zoek bent. Deze vijf toestellen zijn alvast getest en goedgekeurd!

Het koopje van het moment: Sonos Roam SL (vanaf 159 euro)

De Sonos Roam SL is amper drie maanden oud, maar is op sommige webshops nu al met een mooie korting te kopen. Dat heeft niets met de kwaliteit te maken, want die is helemaal zoals je van Sonos mag verwachten. Deze speaker streamt niet enkel via bluetooth, maar ook via wifi. De Roam SL heeft een batterijduur van 10 uur en kan je makkelijk in stereo plaatsen met andere speakers van Sonos. De IP67-rating wijst op het feit dat deze speaker stof- en waterdicht is. Ideaal voor op het strand of naast het zwembad.

Het budgetmodel: JBL Go 3 (vanaf 29 euro)

Een toestel van nog geen 10 centimeter breed en amper 200 gram zwaar? Dan heb je de JBL Go 3 beet. Deze speaker speelt tot vijf uur lang muziek af en heb je op 2,5 uur weer volledig opgeladen. De JBL Go 3 kan tot 1 meter onder water functioneren en heeft een verrassend sterke bas voor een speaker van nog geen 30 euro. Er is voor elk wat wils, want je vindt hem in maar liefst acht verschillende kleurencombinaties.

De allerbeste speaker met snufjes: Ultimate Ears Hyperboom (vanaf 399 euro)

Zin in een knalfeest? Dan is de Hyperboom onmisbaar. Het geluid is niet alleen luid en helder, maar wordt ook continu bijgestuurd. De ingebouwde microfoon herkent namelijk wanneer je de speaker verplaatst, waarna de geluidsbalans zich aanpast. Je kan de Hyperboom met vier toestellen tegelijkertijd verbinden, waardoor de muziek op een feestje nooit meer stil hoeft te vallen. Als je er per ongeluk wat drank op zou morsen hoef je geen schrik te hebben: deze speaker heeft een IPX4-rating. Met de batterij ben je meer dan 24 uur zoet, waardoor je dag en nacht kan blijven gaan.

De speaker die je makkelijk meeneemt: JBL Clip 4 (vanaf 54 euro)

De JBL Clip 4 tilt het concept 'draagbaar’ naar een hoger niveau: deze speaker heeft namelijk een karabijnhaak. Daarmee klik je hem vlotjes aan je riem of rugzak. De Clip 4 is volledig water- én stofdicht en kan dus tegen een stootje. Deze speaker heeft een batterijduur van 10 uur en is verkrijgbaar in acht verschillende kleuren.

Het toestel voor designliefhebber: Bang & Olufsen BeoPlay A9 (vanaf 2.999 euro)

Naast het oor wil ook het oog wat, en gelukkig kan de BeoPlay A9 van Bang & Olufsen beide plezieren. Deze speaker - een ronde schijf van bijna een meter groot op drie poten - lijkt dan ook meer op een designobject dan op een luidspreker. Ze is, in de woorden van ontwerper Øivind Alexander Slaatto, “van alle hoeken prachtig”. Doordat het toestel zo’n 15 kilogram weegt, laat je het vooral staan waar het hoort te staan: op een plek waar iedereen het kan zien én horen. Je kan de BeoPlay A9 met je stem bedienen en door muziek af te spelen via onder andere BlueTooth, AirPlay en Chromecast.

