Een eerste smartphone voor je kind: deze instapmodellen kosten minder dan 200 euro

GETEST. Fairphone 4, de smartphone die je zelf uit elkaar kan halen en repareren

Duurzaamheid is hip onder smartphonefabrikanten. Zo zal Apple tijdens de voorstelling van de iPhones 14 het gegarandeerd hebben over verschillende groene initiatieven. Met een pak minder bombast werkt ondertussen een Nederlands bedrijf aan een écht duurzame telefoon. We testten de Fairphone 4 uit om te achterhalen of die ook daadwerkelijk gemakkelijk zelf uit elkaar te halen is.

2 september