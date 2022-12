Een degelijk alternatief voor de Apple Watch voor nog geen 350 euro? Deze smartwatch komt stevig in de buurt

Goed nieuws voor Android-gebruikers

“De beste allround smartwatch van dit moment is wat mij betreft de Apple Watch, maar daar heb je als Android-gebruiker natuurlijk helemaal niets aan”, zegt Eric. “Er is alvast goed nieuws voor Android-gebruikers. Google heeft zijn WearOS besturingssysteem vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Het eerste horloge met WearOS 3 was de Samsung Galaxy Watch 4, die nu opgevolgd is door de Galaxy Watch 5.

Google heeft ook een eigen horloge uitgebracht: de Pixel Watch. Opgelet: die is niet officieel in België te koop, maar je kan hem wel in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk bestellen. Omdat Samsung vorig jaar al overstapte, zien we steeds meer standalone- en companion-apps voor WearOS 3. Al zijn er nog niet zoveel als voor de Apple Watch.”

De Tweakers-expert bespreekt de voor hem beste twee smartwatches voor Android van dit moment - de Samsung Galaxy Watch 5 en de Google Pixel Watch - wat meer in detail.

Toch fan van de Apple Watch? Bekijk hier de reviews van de Apple Watch Series 8 en Ultra door Tweakers.be.

Muziek en navigatie

“Als je met WearOS 3 een muziek- of video-app start op je telefoon, kan je via je horloge direct skippen, pauzeren en het volume aanpassen. En als je lopend of fietsend navigeert met Google Maps, krijg je keurig de kaart te zien en krijg je aanwijzingen voor de volgende afslag. Die integratie tussen Android op de telefoon en WearOS werkt bij de nieuwe horloges echt goed. WearOS 3 is in de praktijk sowieso fijn in gebruik, zeker in combinatie met Google Assistent.

Elke smartwatch kan natuurlijk notificaties weergeven, maar met de WearOS-horloges kan je gemakkelijk direct via spraak-naar-tekst reageren. Google Assistent kan je verder natuurlijk ook gebruiken voor zoekopdrachten, om timers te zetten of om je smarthome te bedienen.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch 5. © Samsung

Accuduur en draairing

“De Pixel Watch is compact en heeft goede Fitbit-software”, gaat Eric verder. “Dat biedt wat mij betreft betere inzichten voor sport en gezondheid dan de Galaxy Watch. Helaas heeft het toestel ook een ronduit belabberde accuduur. In zo’n klein horloge past natuurlijk sowieso geen grote accu, maar Google heeft er ook nog voor gekozen om een vrij oude, onzuinige processor in de Pixel Watch te stoppen.

De Pro-versie van de Galaxy Watch 5 is groter en dikker, maar gaat in de praktijk ongeveer drie keer zo lang mee met een oplaadbeurt. De Galaxy Watch is in meerdere opzichten een ander beestje.

Het horloge is te koop in twee versies, de normale en de grotere Pro-versie. De fysieke draairing van de Watch 4 Classic is helaas verdwenen, in plaats daarvan heeft de Watch 5 Pro een capacitieve draairing rond het scherm om te navigeren. Dat werkt op zich ook, maar niet zo fijn als de fysieke draairing van zijn voorganger, of als de crown van de Pixel Watch.”

Tip: Klik hier voor een uitgebreide review van de Samsung Galaxy Watch 5. Bekijk hier alle kenmerken van de Google Pixel Watch.

Prijs

“Qua prijs ontlopen ze elkaar niet veel: de Pixel Watch kost zo’n 380 euro, de Galaxy Watch 5 Pro nog geen 350 euro. Wegen we alle plus- en minpunten met elkaar af, dan valt mijn keuze uiteindelijk op de Galaxy Watch 5 Pro.”

Conclusie

“Beide Android-horloges zijn nog steeds niet op het niveau van de Apple Watch als het gaat om allround smartwatchfuncties en gebruiksgemak, maar ze komen wel in de buurt. Voor Android-gebruikers is WearOS sowieso het meest complete smartwatchsysteem, dat het best met je telefoon samenwerkt.”

Dé beste prijs voor het favoriete toestel van expert Eric? Dat vind je via de vergelijker van Tweakers.be.

Volledig scherm Google Pixel Watch. © Google

Lees ook via Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.