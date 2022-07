E-reader in je koffer? Aan deze modellen beleef je het langst plezier

Voor boekenliefhebbers is de keuze tussen een tablet en e-reader snel gemaakt. Die laatste is namelijk helemaal ontworpen voor maximaal leesplezier, met dank aan de e-ink die gebruikt wordt voor de schermen. Deze elektronische inkt is niet alleen aangenamer voor je ogen, ze verbruikt ook veel minder energie dan het scherm van een tablet. Daardoor kan een e-reader vlot meerdere dagen of zelfs weken mee. Dat zegt Eric van Ballegoie, die de toestellen geregeld test voor technologiesite Tweakers.

“De markt van e-readers is de afgelopen jaren redelijk geconsolideerd. Er zijn drie grote merken overgebleven: Kobo, Kindle en PocketBook”, klinkt het. Belangrijk bij je keuze is het bestandstype van de e-boeken die je wil lezen, want niet iedere e-reader kan er even makkelijk mee weg.

Amazon Kindle Paperwhite (vanaf 154,95 euro): ook voor audioboeken

“Amazon’s Kindle is vooral handig als je digitale boeken van Amazon wil lezen. Ideaal dus voor wie van Engelstalige literatuur houdt”, zegt van Ballegoie. “De gewone Kindle zou ik niet aanraden, maar de nieuwe versie van de Kindle Paperwhite is wel een zeer interessant toestel. Deze e-reader komt uit in een versie van 8GB en 32GB, waarbij die laatste draadloos kan opladen en de helderheid automatisch aanpast aan de omgeving. 32GB is best veel, maar als je ook audioboeken en PDF’s op het toestel wil opslaan is die ruimte handig.”

Volledig scherm Amazon Kindle Paperwhite 2021 Zwart. © Tweakers.net

Kobo Clara HD (vanaf 109 euro): lekker compact

Later dit jaar zou Kindle ook het ePub-formaat ondersteunen, wat nu enkel via een omweg kan. Bij de Kobo lukt dat wel. Deze e-reader heeft een eigen winkel met boeken, maar je kan ook aankopen vanuit Bol.com rechtstreeks naar je toestel sturen. Daarnaast is er ook een abonnementsdienst met duizenden titels waaruit je kan kiezen. “De Kobo Clara HD is een zeer fijn en betaalbaar toestel. Het scherm is 6 inch groot, waardoor het lekker compact is. De resolutie is een pak beter dan het scherm van de Kobo Nia, die tien euro minder kost maar ik niet zou aanraden.”

Volledig scherm Kobo Clara HD Zwart. © Tweakers.net

Kobo Libra 2 (vanaf 189 euro): comfortabel scherm

In het middensegment tipt van Ballegoie de Kobo Libra 2. “Het scherm van deze e-reader is 7 inch. Dat klinkt niet veel groter dan de Clara HD, maar het verschil is in mijn ogen wel significant. Met deze e-reader kan je ook luisterboeken afspelen. Nog groter is het scherm van de Kobo Elipsa, dat maar liefst 10 inch is. Dat vind ik voor een e-reader dan weer te groot, al mikt dit toestel op een andere doelgroep. Je kan er namelijk makkelijk notities mee nemen, waardoor het de concurrentie aangaat met de reMarkable 2. Die vind ik persoonlijk net iets fijner om mee te schrijven.”

Volledig scherm Kobo Libra 2. © Tweakers.net

PocketBook Color (vanaf 199 euro): strips in kleur

De derde grote speler, PocketBook, vormt een alternatief voor Kobo. “De Touch Lux 5 heeft een scherm van 6 inch, met een iets lagere resolutie dan de Klara HD van Kobo. Wat ik vooral interessant vind, zijn de modellen van PocketBook met een kleurenscherm. Je kan het scherm van de PocketBook Color natuurlijk niet vergelijken met dat van je laptop, maar het is wel handig om bijvoorbeeld strips in kleur te kunnen lezen.”

Volledig scherm PocketBook Color Zilver. © Tweakers.net

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.