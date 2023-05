E, H+, 3G en 4G: wat betekenen deze symbolen op je smartphonescherm? En hoe beïnvloeden ze jouw gebruiksgenot?

MijntelcoDe aandachtige smartphonegebruikers onder ons hebben er wellicht al vaker bij stilgestaan: de cijfers en letters die je in de bovenhoek van je smartphonescherm ziet verschijnen wanneer je mobiel surft. Maar wat betekenen die symbolen? En wat zeggen ze over de dekking van het mobiele netwerk waarop je surft? Mijntelco.be licht toe.

Kwaliteit van je netwerk

Het ene moment zie je 4G staan, plots verschijnt er H+ of E, om een goeie minuut later weer 4G te zien verschijnen. Dan heb je vast ook gemerkt hoe mobiel surfen plots minder vlot gaat, met haperende filmpjes of webpagina’s tot gevolg. Best vervelend dus.

De veranderende symbolen bovenaan je smartphonescherm hebben duidelijk iets te maken met de kwaliteit van het mobiele netwerk waar je op dat moment op surft. Dat is namelijk niet overal even goed. Het is dan ook handig te weten wat je mag verwachten van het mobiele netwerk – en de bijhorende surfervaring – wanneer je 4G, 3G, E of andere symbolen bovenaan je scherm ziet verschijnen.



4G of LTE

Laat ons beginnen met wat tegenwoordig als dé standaard geldt voor de mobiele dekkingsgraad: 4G. Vandaag is elke smartphone compatibel om op het 4G-netwerk te surfen. Die technologie laat snelheden tot 20 Mbps toe. Op sommige plekken geniet je van 4G+, wat snelheden tot 75 Mbps mogelijk maakt.

Afhankelijk van je smartphonetoestel of je operator zal je ook ‘LTE’ zien verschijnen, ofwel ‘long term evolution’: de technologie die ontstond om 4G-snelheden mogelijk te maken toen die nog te hoog gegrepen waren. Geen zorgen: LTE en 4G beteken in wezen hetzelfde. Dus als je op je gsm ‘LTE’ ziet staan, mag je ervan uitgaan dat je via 4G aan het surfen bent.

Of je nu 4G, 4G+ of LTE hebt staan: de mobiele internetsnelheden laten een vrijwel onbeperkte mobiele surfervaring toe, waarbij je naar hartenlust kan scrollen, filmpjes bekijken of videobellen.



E, 3G, H en H+

Waar 4G snelheden tussen de 20 en 75 Mbps mogelijk maakt, liggen die veel lager wanneer je op het 3G-netwerk surft: om en bij de 10 Mbps. Bovendien biedt het 4G-netwerk een stabielere verbinding, waarmee je ook kan bellen én surfen tegelijk. De snelheden die het 3G-netwerk biedt, maken het wel mogelijk om te chatten of om nieuwsberichten en foto’s te bekijken. Maar filmpjes bekijken is dan al heel wat moelijker, tenzij je dat in een lage resolutie doet. Het voordeel van 3G-internet is dat het zuiniger is dan 4G.

In veel gevallen zal je toestel ook gebruik maken van een soort ‘tussennetwerk’, tussen 3G en 4G in: namelijk H of H+. Die netwerken krijgen vaak de benaming 3.5G of 3.75G. De snelheden ervan leunen tegen die van 4G aan.

Helemaal onderaan het lijstje van mobiele internetverbindingen vinden we het edge-netwerk, afgekort als ‘E’. Die verbinding is erg traag en komt tot stand in gebieden waar het 3G- of 4G-netwerk geen dekking biedt. Een chat- of WhatsApp-bericht sturen lukt dan nog net, maar videobellen of filmpjes bekijken is uitgesloten.



De nieuwste generatie: 5G

Tot slot moeten we het ook over het 5G-netwerk hebben: het allersnelste mobiele netwerk dat vandaag bestaat. Daar zijn wel twee voorwaarden aan gekoppeld: je provider moet het 5G-netwerk aanbieden (in de vorm van een 5G-abonnement) en je smartphonetoestel moet 5G-compatibel zijn.

In theorie laat het 5G-netwerk mobiele internetsnelheden tot 1 Gbps toe, vele malen sneller dus in vergelijking met 4G. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan videobellen zonder dat er vertraging op de lijn zit en dat je video’s in heel hoge resolutie kan bekijken, in veel gevallen zelfs wanneer je tegelijkertijd ook andere apps gebruikt.

Vandaag is het 5G-netwerk al beschikbaar op ongeveer 200 locaties in België, verspreid over zo’n 100 steden. Aan de Belgische kust is 5G overal beschikbaar. De operatoren die in ons land over een 5G-licentie beschikken, werken momenteel aan de verdere uitrol van 5G.



Het juiste abonnement kiezen

Welk mobiel abonnement je best kiest in functie van de verschillende netwerkvormen is geen moeilijke oefening. Elk mobiel abonnement dat vandaag op de markt is, ondersteunt op z’n minst 4G+-snelheden. De enige vraag die je je moet stellen, is hoeveel mobiele data je maandelijks nodig hebt.

Pas wanneer je 5G-snelheden wil, verandert de zaak. Komt het bijvoorbeeld vaak voor dat je moet videobellen wanneer je onderweg bent, dan is een 5G-abonnement zeker geen overbodige luxe. In België bieden voorlopig enkel Proximus en de operatoren die gebruik maken van het Proximus-netwerk, zijnde Mobile Vikings en Youfone, losse 5G-abonnementen aan. Telenet-klanten kunnen dan weer enkel van 5G genieten als extra optie binnen hun ONE-bundel met internet, al dan niet met tv.

