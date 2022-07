Dit zijn de handigste techsnufjes voor op vakantie

Solar powerbank

Tijdens de vakantie heb je niet altijd stroom voorhanden, terwijl je wel een smartphone nodig hebt voor bijvoorbeeld de route naar je bestemming, de weersverwachting en andere belangrijke informatie. Een powerbank is dan handig, maar die raakt een keer op.

Voor dat probleem is de solar powerbank bedacht. Dat is een powerbank die je in de zon kunt opladen. Zo kom je nooit meer met een lege batterij te zitten - mits het niet de hele vakantie regent.

Bluetooth-tracker

Het is makkelijker dan ooit om je spullen in de gaten te houden. Dat kan via een kleine bluetooth-tracker. Stop deze in je koffer of in je portemonnee en je kunt altijd de locatie terugvinden. Deze trackers zijn er van verschillende merken, maar de bekendste zijn die van Apple, Samsung en Tile.

Volledig scherm De Apple AirTag is een bluetooth-tracker zodat je bijvoorbeeld je koffer niet kwijtraakt. © RV

Noisecancelling-koptelefoon

Voor in het vliegtuig is een noisecancelling-koptelefoon een must. Al het geluid om je heen wordt met deze technologie gedempt, waardoor je in alle rust een gedownloade serie of film kunt kijken, of gewoon muziek kunt luisteren.

Ben je op je vakantieadres aangekomen en zijn de buren of je eigen kinderen wat luid? Gewoon even je koptelefoon opzetten en je hebt nergens last van.

Wereldstekker met usb

In het buitenland heb je soms een adapter nodig om een ander stopcontact te kunnen gebruiken. Met de meeste wereldstekkers kun je maar één apparaat per keer opladen. Dat is niet ideaal, zeker als je met meerdere mensen op vakantie bent.

Daarom zijn er nu wereldstekkers op de markt met extra usb-poorten. Daarmee kun je meerdere apparaten tegelijk wereldwijd opladen.

E-reader

Als je graag leest, moet je meerdere boeken meenemen om de vakantie door te komen. Dat neemt veel ruimte in en is zwaar om te dragen. De ideale oplossing is dan de e-reader. Hier zet je digitale boeken op, zonder dat het extra weegt.

Boeken zijn op deze apparaten veel beter leesbaar dan op een smartphone of tablet, omdat het scherm niet zo reflecteert in de zon.

Volledig scherm Met een e-reader hoef je geen zware stapel boeken mee te nemen. © Getty Images

Oordopjes die voor je vertalen

Google werkt aan een technologie om via dopjes in je oren een gesprek te vertalen, maar dit werkt dit nog niet optimaal. In plaats daarvan kun je oordopjes kopen die speciaal hiervoor zijn gemaakt. Bijvoorbeeld die van Freesay of Peike.

Beide dopjes lijken op AirPods en kunnen ook worden gebruikt voor muziek en het voeren van telefoongesprekken. Het belangrijkste is echter dat je met deze dopjes tientallen talen kunt vertalen en Nederlands zit daar ook bij. Als de ander iets zegt, hoor jij de vertaling in je oren.

Drone

Voor echt mooie vakantiekiekjes neem je tegenwoordig een kleine drone mee. Deze stuur je de lucht in om prachtige foto’s van de omgeving of je gezelschap te maken. Controleer van tevoren wel even de regels voor dronegebruik in het land waar je op vakantie gaat.

