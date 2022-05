Dit zijn de grote Twitterplannen van Elon Musk: “De inkomsten zullen vervijfvoudigen”

De inkomsten vervijfvoudigen tot 26,4 miljard dollar in 2028.

Het eerste opvallende cijfer valt al vroeg in Musk’s presentatie. De miljardair zegt dat hij de jaarlijkse inkomsten van Twitter wil verhogen tot 26,4 miljard dollar in 2028. Het voorbije jaar had twitter ‘slechts’ 5 miljard dollar inkomsten.

Twitter’s afhankelijkheid van reclame terugbrengen tot minder dan 50 procent van de inkomsten.

Onder Elon Musk zou reclame dalen tot 45 procent van de totale inkomsten, tegen ongeveer 90 procent in 2020. In 2028 zou reclame 12 miljard dollar aan inkomsten genereren en abonnementen bijna 10 miljard dollar, aldus het document. Andere inkomsten zouden komen uit zaken als datalicenties.

De gemiddelde inkomsten per gebruiker met 5.39 dollar verhogen.

Met al deze veranderingen verwacht Musk dat hij Twitter’s gemiddelde inkomsten per gebruiker, een belangrijke maatstaf voor sociale media bedrijven, kan verhogen van 24,83 dollar vorig jaar naar 30,22 dollar in 2028.

931 miljoen gebruikers bereiken in 2028.

Musk verwacht dat het totale aantal gebruikers van Twitter zal groeien van 217 miljoen eind vorig jaar naar bijna 600 miljoen in 2025 en 931 miljoen binnen zes jaar. Het grootste deel van die groei zal komen van onder meer Twitter Blue, waarvoor gebruikers 3 dollar per maand betalen om hun ervaring op de app aan te passen. Volgens de presentatie verwacht Musk 69 miljoen gebruikers van Twitter Blue in 2025 en 159 miljoen in 2028.

Hij verwacht 104 miljoen abonnees te hebben voor het mysterieuze ‘X’ in 2028.

Inbegrepen in de totale gebruikersschattingen van Musk zijn wat abonnees lijken te zijn op een nieuw product genaamd X, dat 104 miljoen gebruikers zou hebben in 2028. Het document gaf geen details over wat X subscribers zijn. Het product X verschijnt in 2023 op het platform, met naar verwachting negen miljoen gebruikers in het eerste jaar.

3.600 werknemers aannemen, na honderden ontslagen.

Volgens het document verwacht de heer Musk dat Twitter in 2025 11.072 werknemers zal hebben. Dat zou een stijging zijn ten opzichte van de huidige 7.500. Maar tussendoor verwacht Musk dat het aantal zal schommelen, oplopend tot 9.225 werknemers in 2022, dan afnemend tot 8.332 in 2023 voordat het weer stijgt. Musk zal waarschijnlijk werknemers ontslaan als onderdeel van zijn overname, om daarna nieuw talent aan te trekken op het gebied van engineering.

Kasstroom verhogen tot 9,4 miljard dollar.

Twitter zal ongeveer 13 miljard dollar schuld toevoegen als onderdeel van het overnameplan. Maar hij verwacht die schuld te kunnen afbetalen omdat de vrije kasstroom, een maatstaf voor hoeveel geld een bedrijf heeft om zijn schulden af te lossen, zal groeien tot $3,2 miljard in 2025 en $9,4 miljard in 2028. De vrije kasstroom zou stijgen, zelfs als de operationele uitgaven en kosten ook stijgen, aldus Musk.