Dit zijn de beste laptops voor minder dan 600 euro

“Een half jaar geleden was 600 euro een bedrag waarmee we met hangen en wurgen net een mooie laptop konden vinden die aan onze eisen voldeed”, zegt Friso. “Dat lag niet aan onze hoge eisen, maar de coronapandemie had ervoor gezorgd dat mensen hun geld niet meer buitenshuis konden uitgeven. Er werd dus bovengemiddeld veel in hardware geïnvesteerd, wat de vraag en daardoor de prijs opdreef. Op dit moment is het omgekeerde aan de hand en geven mensen hun geld weer uit aan vakanties, waardoor er voorraden hardware blijven liggen. Het zorgt ervoor dat er eindelijk weer wat te kiezen valt binnen dit budget, en dat je bovendien flink wat waar voor je geld krijgt.”

Quote Hoe goedkoper je wilt gaan, hoe meer keuzes je wel zal moeten maken. De lichtste laptop is niet de snelste, en omgekeerd. Friso Weijers

Keuzes maken

“Hoe goedkoper je wilt gaan, hoe meer keuzes je wel zal moeten maken”, gaat de techexpert van Tweakers verder. “Je kunt niet alles met elkaar verenigen. De lichtste laptop is niet de snelste, en omgekeerd. Het scherm en de snelheid zijn al gauw wat minder bij budgetlaptops. Fabrikanten moeten een keuze maken zodat het toestel het zeker op één vlak heel goed doet. Als consument moet je dus zelf nagaan wat voor jou het belangrijkste is.”

“Idealiter is alles wel wat in balans, zodat je met een goed toestel kunt werken voor een goede prijs. Kijk of de laptop voorzien is van een IPS-scherm (In-Plane Switching, dat zorgt voor het hoogste kleurbereik, red.). Kies qua processor voor minstens een Intel Core i3. In de budgetklasse vind je nog lager, maar dat is een te groot verschil op vlak van prestatie. Schenk ook aandacht aan voldoende geheugen en opslag. Liefst wil je 8 GB werkgeheugen en een ssd van minstens 128 GB, bij voorkeur 256 GB. Als je die elementen kan combineren, kom je tot een mooie keuze.”

Deze factoren brengen Friso en Tweakers tot de volgende top 3 budgetlaptops voor studenten:

1. ASUS X415EA-EB525W – vanaf 499 euro

“Deze ASUS X415EA is de beste allrounder. Deze laptop beschikt over een snelle Core i5-processor, ruime geheugenconfiguratie met zelfs een 512 GB ssd. De behuizing is evenwel niet zo luxe vormgegeven en de accuduur is ook niet het langst.” Bekijk hier waar je deze ASUS X415EA het voordeligst op de kop kan tikken.

2. HP 15s-eq2220nd – vanaf 564 euro

“Deze HP 15s is de snelste budgetvriendelijke laptop in België, met een zes-core AMD Ryzen-cpu. De opslag is echter niet zo ruim als bij de laptop hierboven. Er is duidelijk op de behuizing bespaard en ook het scherm is niet zo best.” Bekijk hier waar je de HP 15s het goedkoopst kan bestellen.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 – vanaf 499 euro

“Deze Lenovo IdeaPad Flex 5 heeft een omklapscherm en touchscreen. Je kunt hem dus ook als tablet gebruiken. In ruil daarvoor is de processor niet zo snel, met een Core i3, en een werkgeheugen dat slechts 4 GB groot is en niet kan worden uitgebreid. De batterijduur is dan weer niet slecht en de aluminium schermklep voelt lekker luxe aan.” Bekijk hier welke winkel de Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 het goedkoopst aanbiedt.

