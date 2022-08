Dit zijn de 4 beste smartphones voor 300 euro

“Kijk bij je keuze vooral naar jouw wensen en eisen”, stelt Donovan. “Er zijn best wat mensen die geen waarde hechten aan een koptelefoonaansluiting of microSD-kaartlezer. Baseer je keuze dus niet alleen op deze conclusies.”

1. OnePlus Nord CE 2 – vanaf 299 euro

“Dit toestel is in onze ogen het compleetste toestel dat het meeste waarde geeft voor je geld. De OnePlus Nord CE 2 heeft niet alleen een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting, het toestel kan ook nog eens twee simkaarten én een microSD-kaart tegelijk huisvesten. Die mogelijkheid zie je niet vaak meer. Daarnaast kan deze telefoon efficiënt omgaan met energie, waardoor het enkele andere smartphones met een grotere accu in deze lijst voorbijstreeft.”

“Vooral als je media consumeert, kun je met deze smartphone het langst doen. Daar staat helaas wel tegenover dat je eerst moet stoeien met de kleurinstellingen van het scherm. Dat aspect wint namelijk geen schoonheidsprijs, zeker niet op het gebied van correcte kleurweergave. Ook voor de camera hoef je dit toestel niet te halen. Die blinkt namelijk nergens in uit. Maar goed, voor dit budget krijg je een hoop telefoon.”

2. Motorola Moto G200 – vanaf 329 euro

“Dit toestel is een krachtpatser van een telefoon. Overdag kan je er mooie foto’s mee trekken. De Motorola Moto G200 is veruit de snelste in onze test, maar wordt wel erg warm als je hem hard aan het werk zet. De desktopmodus is een fijne toevoeging, zeker omdat je de functie praktisch nooit tegenkomt in deze prijscategorie. De algehele Android-ervaring is schoon.”

“Desondanks heeft dit apparaat de minste uitbreidingsmogelijkheden. Er ontbreekt een koptelefoonaansluiting en je kan het opslaggeheugen niet uitbreiden met een microSD-kaart. Dat zijn dingen die ik wel verwacht in deze prijscategorie. De softwareondersteuning is met twee jaar aan de korte kant. Je moet ook genoegen nemen met een minder scherp lcd-scherm. Maar als je een degelijk, krachtig toestel zoekt om op te gamen, dan is deze zeker het overwegen waard.

3. Samsung Galaxy A52s – vanaf 299 euro

“De A52s is sneller, krachtiger, completer en goedkoper dan zijn opvolger A53 en is in mijn ogen daarom de betere keuze. Bovendien heeft de A52s wel nog een koptelefoonaansluiting in tegenstelling tot de A53 (vanaf 329 euro). Dit is vooral een smartphone voor mensen die waarde hechten aan water- en stofdichtheid. Daarnaast zijn de foto’s best goed, vooral als de lichtsituatie niet optimaal is. Tel daar de lange softwareondersteuning, het goede scherm en de prima accuduur van Samsung bij op en je hebt een mooi allround toestel te pakken, tenminste als je de 3,5 mm-koptelefoonaansluiting niet mist. Ook is er geen lader meegeleverd. Vind je die functies wel belangrijk, dan kun je beter kijken naar de OnePlus Nord CE 2.”

4. POCO X4 Pro – vanaf 279 euro

“De POCO X4 Pro is de goedkoopste smartphone in deze lijst en je krijgt er een hele stapel functies bij. Het apparaat oogt en voelt behoorlijk luxueus aan. De batterij gaat lang mee én is snel opgeladen. Daarbij is het apparaat overladen met verbindingsmogelijkheden: een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting, een infraroodpoort, een hybride kaartslot voor twee simkaarten of een simkaart en een microSD-kaart.”

“Daarnaast beschikt het toestel over een goed scherm dat zich kan meten met dat van high-end smartphones. De camera is redelijk. Als je overdag graag foto’s trekt voor op social media, is deze camera voldoende.”

