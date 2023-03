Dit is de eerste AI-gegenereerde manga ooit: “Handen tekenen blijft moeilijk voor AI”

Anonieme mangaschrijver Rootport werkte zijn nieuwste project ‘Cyberpunk: Peach John’ in amper zes weken af met de hulp van artificiële intelligentie. Een soortgelijke manga, van meer dan 100 pagina’s en uitgevoerd in kleur, zou met de hand meer dan een jaar in beslag nemen, schat Rootport.

Nieuw soort kunst of diefstal?

De opkomst van AI-kunst is de aanleiding van een groot vraagstuk over creativiteit en artistieke integriteit. Is AI-kunst wel echt kunst? De meningen zijn verdeeld. In augustus vorig jaar won Jason M. Allen, een Amerikaanse spelontwerper, een kunstwedstrijd met een futuristische afbeelding die hij maakte met behulp van AI. Op social media werd de artistieke waarde van zijn werk in twijfel getrokken, maar hij bleef volhouden dat er enorm veel werk was gestoken in zijn inzending. “Het is niet zo dat je gewoon woorden bij elkaar gooit en wedstrijden wint”, zei hij toen tegen CNN.