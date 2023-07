Disney+ nu ook beschikbaar via Telenet: is dat voordeliger dan een apart abonnement?

MijntelcoDe nieuwste reeksen van Star Wars bingen of de laatste blockbuster van Marvel of Pixar meepikken via Disney+: sinds kort kan het rechtstreeks op je Telenet TV-box. Handig, maar betaal je dan ook minder voor je abonnement op de streamingdienst? En hoe zit dat bij andere providers? Mijntelco.be zoekt het uit.

Handige nieuwigheid

Telenet pakte er onlangs mee uit: voortaan kan je ook rechtstreeks via je Telenet TV-box naar Disney+ kijken, naast andere streamingdiensten als Streamz, Netflix en Prime Video. Gewoon een kwestie van de app te starten op je decoder, waarna je meteen in het aanbod films en series van Disney+ kan duiken.

Dat is ontegensprekelijk handig. Het abonnement op de streamingdienst betaal je dan via je Telenetfactuur. Maar is het ook voordeliger? Want hoewel Disney+ nog altijd minder kost dan Netflix, betaal je er tegenwoordig toch al 2 euro meer voor dan bij de start ervan in België in 2020.



Is Disney+ goedkoper via je tv-provider?

Wel, toch niet als je alleen voor een abonnement op Disney+ gaat via Telenet. Dan betaal je de gewone maandprijs van 8,99 euro voor Disney+. Abonneer je je echter op twee of meer streamingdiensten via Telenet, dan krijg je 5 procent korting op de totale kostprijs. Daarbij heb je keuze uit Netflix, Streamz, Play More en nu dus ook Disney+.

Hoe zit het bij andere tv-providers?

Bij Proximus kan je rechtstreeks op de Proximus Android TV Box naar Disney+ kijken, tegen de gebruikelijke 8,99 euro per maand. Maar het kan er ook goedkoper: bij Proximus vind je Disney+ namelijk in twee packs.

Enerzijds via Pickx All Stars, samen met Netflix, Pickx+ en Pickx Mix. Betaal je dat allemaal apart, dan kost je dat maandelijks 33,96 euro. Voor het hele pakket leg je de eerste drie maanden slechts 24,99 euro neer, daarna 29,99 euro.

Anderzijds vind je Disney+ bij Proximus ook in het Pickx All Stars & Sports-pack, samen met Netflix, Pickx+, Pickx Mix én Pickx Sports. Apart betaal je daar 50,95 euro per maand voor. Neem je het pakket, dan betaal je de eerste drie maanden 34,99 euro per maand, daarna 39,99 euro.

Orange biedt nog geen Disney+ aan.



Enkel geïnteresseerd in Disney+?

Met de packs van Proximus bekom je met andere woorden wel een mooie besparing als je je op Disney+ wilt abonneren. Bij Pickx All Stars & Sports spaar je zelfs (meer dan) het volledige maandabonnement voor Disney+ uit. Maar dan moet je wel geïnteresseerd zijn in het aanbod van de verschillende producten uit het pack.

Wil je je enkel abonneren op Disney+ en vraag je je af hoe je daarop kan besparen? Dan is de interessantste optie nog altijd om via Disney+ zelf meteen een jaarabonnement op de streamingdienst te nemen. Dat kost je 89,90 euro per jaar, of 7,49 euro per maand. Goed voor een korting van 16 procent dus.

Het enige nadeel is dat je dan een andere manier moet vinden om Disney+ op je tv te bekijken, maar daarvoor bestaan zeker opties, zoals streamen via een Chromecast of met de app van Disney+ op PlayStation of andere consoles.

