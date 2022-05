Deze zaken zal Elon Musk veranderen aan het huidige twitter: “Enige inkomsten zijn beter dan geen!”

Jack Dorsey: “Elon is enige oplossing voor Twitter waar ik vertrouwen in heb”

Jack Dorsey, een van de medeoprichters van Twitter en voormalig directeur van het bedrijf, heeft zich uitgesproken over de geplande overname van het sociale medium door miljardair Elon Musk. "Twitter als bedrijf is altijd mijn enige probleem en mijn grootste spijt geweest", zegt Dorsey, die eind vorig jaar vertrok als directeur. "Elon is de enige oplossing waarin ik vertrouwen heb."

