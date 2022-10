"Deze vaak onnodige functionaliteit van je tv kost je tot 70 euro per jaar": met deze tips bespaar je op je energieverbruik

TweakersBij gebrek aan zomerse temperaturen zullen we het nakende WK voetbal meer dan ooit met zijn allen in eigen zetel bekijken. Met de duivelse elektriciteitsprijzen in het achterhoofd is een energiezuinige televisie interessanter dan ooit. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers legt uit waarop je moet letten wanneer je zo’n toestel wil aanschaffen en hoe je het verbruik van je huidige televisie kan verminderen. Daarnaast deelt hij zijn favoriete energiezuinige tv’s van het moment.

“Lcd-televisies met een led-backlight, de ledtelevisies dus, zijn de zuinigste televisies op de markt”, weet Eric. “De televisies met mini-led hebben veel meer lichtjes in de backlight en zijn dus iets minder zuinig, maar dan wel afhankelijk van wat er zich precies op het scherm afspeelt. Van de huidige generatie televisies zijn de oled- en zeker de nieuwe QD-oled-televisies het minst zuinig.”

Quote Hoeveel energie een tv verbruikt, is direct afhanke­lijk van hoe helder het toestel staat. Eric Van Ballegoie, technologiesite Tweakers

Volgens de Tweakers-expert hangt het verbruik van je toestel vooral af van de ingestelde helderheid en processing. “Hoeveel energie een tv verbruikt, is direct afhankelijk van hoe helder het toestel staat. Elke tv kan dus zuinig en minder zuinig zijn. Als je nieuwe televisies onder elkaar vergelijkt, moet je kijken welke de zuinigste is in watt uitgedrukt. Als je een 55 inch televisie, het meest verkochte formaat, op een goede helderheid van 250 nits (hoe hoger de nit-waarde, hoe helderder het scherm) zet, dan gebruiken de zuinige exemplaren rond de 80 watt. Er zijn toestellen die tot het dubbele verbruiken voor diezelfde weergave en dan betaal je dus ook dubbel zoveel aan elektriciteit.”

Op zoek naar een nieuwe televisie? Bekijk hier alle reviews van technologiesite Tweakers.

Stand-by

“Daarnaast is het stand-byverbruik belangrijk. Bij veel televisies kun je kiezen tussen een diepe stand-by enerzijds en een netwerkstand-by anderzijds, waarbij de televisie wakker kan worden gemaakt door andere apparaten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je een filmpje op YouTube via je smartphone opstart. In die netwerkstand-by staat je televisie continu via wifi te ‘luisteren’. Dat kan je een aardige – en voor veel mensen overbodige - duit kosten. Er zijn televisies die in zo’n modus meer dan 10 watt verbruiken, en dat dus 24/7. Aan een tarief van 80 cent per kWh kost dat je 70 euro per jaar, enkel en alleen om je televisie op die stand te laten staan.”

Volgens Europese richtlijnen zijn alle nieuwe tv’s verplicht om ook minstens onder de halve watt in een diepe stand-by te kunnen staan. “Die stand kost je dan nog maar hoogstens 3,5 euro per jaar. Vind je die netwerkstand-by niet belangrijk, duik dan even in de menu’s van je toestel om de diepe stand-by in te schakelen. Gebruik ook de helderheidssensor die in veel nieuwe tv’s zit, waarbij de helderheid zich automatisch aanpast aan de omgeving. Dat is ook rustiger voor je ogen en beter voor je portemonnee. Deze optie vind je ook bij de beeldinstellingen of instellingen voor energieverbruik.”

Genieten van een optimale beeldkwaliteit? Gebruik dan deze beeldinstellingen.

Energiemeter

Of het de moeite loont om je toestel van enkele jaren oud nog snel voor het WK voetbal in te ruilen voor een gloednieuw exemplaar, hangt af van je huidige situatie. “Bij de oudere, platte toestellen die nog geen ledtelevisies waren, zaten er een soort tl-buizen achter het scherm. Die gebruiken echt aanzienlijk meer stroom, zo’n twee keer meer dan een led-toestel.

Als je echt wil weten hoeveel dat je aan verbruik kost, kun je een energiemetertje aanschaffen. Die vind je al voor 15 euro. Prik dat metertje in het stopcontact, met de stekker van je toestel erin. Zo kun je ook nagaan hoeveel je televisie in stand-bymodus verbruikt. Als je ziet dat het toestel meer dan 150 watt verbruikt, en je was van plan om een nieuw apparaat te kopen, dan kan het slim zijn om daar met de huidige energieprijzen niet langer mee te wachten”, besluit de expert.

Tweakers raadt de volgende energiezuinige televisies aan:

Volledig scherm © Tweakers

Volledig scherm © Tweakers

Lees ook via Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.