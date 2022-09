"Deze televisie kan efficiënt en energiezuiniger licht omzetten": techexpert verklaart de verschillen tussen oled en QD-oled

TweakersSinds kort zijn er twee QD-oledtelevisies op de markt, één van Samsung en één van Sony. Die staan voor een nog betere beeldkwaliteit dan de ‘gewone’ oled-tv’s. Wat is het verschil tussen beide technologieën? Wat met qled? En welke keuze is de beste? Eric van Ballegoie, expert bij technologiesite Tweakers , wijst de weg.

“Fabrikanten als Sony, Philips, Panasonic en LG gebruiken allemaal oledpanelen in hun topmodellen. Bij Samsung is het sinds 2017 dan weer al qled lcd-televisies die de klok slaan”, weet Eric van Ballegoie. “Het voordeel van oled bij televisies is dat het beeld helemaal zwart is bij donkere scènes in een film. Dat is niet het geval bij qled, waarbij de backlight altijd nog een beetje door schijnt. Oled is dan weer minder helder dan qled, met name bij HDR-weergave. Het vuur bij een actiefilm is bijvoorbeeld minder fel bij oled. En daar komt QD-oled om de hoek kijken. QD-oled kan efficiënt en energiezuiniger licht omzetten, in plaats van het licht te filteren zoals bij de oledtelevisies. De QD-oled-tv’s zijn wat helderder dan de standaard oleds en de kleurverzadiging neemt niet af wanneer het beeld heel fel moet zijn.”

Volledig scherm Sony QD-oled-tv A95K 65" © Tweakers.be

Quote Sony kwam als eerste met een QD-oled-toe­stel opdraven, maar maakte het toestel veel te duur. De recente QD-oled van Samsung, de S95B, kost bijna de helft minder terwijl beide toestellen elkaar technisch heel weinig ontlopen. Eric van Ballegoie

Samsung of Sony?

Sowieso kijken we bij deze technologieën naar het topsegment onder de televisies, met bijhorend prijskaartje dus. “Sony kwam als eerste met een QD-oled-toestel opdraven, de A95K. De fabrikant maakte dit toestel wel veel te duur.”

“De recente QD-oled van Samsung, de S95B, kost bijna de helft minder terwijl beide toestellen elkaar technisch heel weinig ontlopen. Daarom is die van Samsung een veel beter keuze. Voor echte beeldpuristen valt er iets te zeggen over de Sony maar het prijsverschil valt echt niet te verantwoorden. Als je op zoek bent naar een goeie allround televisie dan is de S95B van Samsung een van de beste toestellen die je momenteel kunt kopen. Die geeft voor 99 procent van de mensen perfect beeld”, vindt Eric.

Volledig scherm Samsung OLED QD S95B (2022). © Tweakers.net

“Samsung wil daarbij zelf wel geen afbreuk doen aan zijn qled-modellen”, zegt Eric nog. “Sterker nog, de Neo QLED QN95B (vanaf 1.409 euro via Tweakers) is officieel het topmodel uit de 4k-modelserie voor 2022. Samsung plaatst het model dus zelf boven de QD-oled wat beeldkwaliteit en prijs betreft. Officieel, want de winkelprijs van de QN95B is inmiddels gedaald tot net onder die van de QD S95B. Ook wat beeldkwaliteit betreft is het de vraag of het qled-model boven de QD-oled-televisie geplaatst moet worden. Wij vinden de QD-oled-technologie alvast een verbetering ten opzichte van de gewone oled.”

Quote Het enige nadeel van QD-oled is dat het scherm er wat grijzig uitziet van zodra er licht op valt. Vandaar dat ze vooral tot hun recht komen in donkerdere ruimtes. Eric van Ballegoie

“Het enige nadeel van QD-oled is dat het scherm er wat grijzig uitziet van zodra er licht op valt. Vandaar dat ze vooral tot hun recht komen in donkerdere ruimtes. De topmodellen onder de qled-televisies zijn nog altijd het helderst. Als je in een belichte ruimte zit waar je overdag heel veel televisie kijkt dan is een dure qled lcd-televisie van Samsung de beste keuze. En wat oleds betreft blijft prijs-kwaliteit gezien de C-serie van LG, dit jaar de C2, een hele goede keuze (vanaf 949 euro op Tweakers)”, besluit de expert.

Volledig scherm Sony Bravia XR A95K Series. © Tweakers.net

