Deze telecomoperatoren bieden de beste netwerkdekking

MijntelcoOngeacht waar je komt, is er in België vrijwel overal een mobiel signaal. Toch zijn er kleine verschillen tussen de regio’s in ons land. Ook binnenshuis kan het soms moeilijk zijn om aan een snel mobiel internetsignaal te geraken. Welke operator biedt de beste dekking? En in welke regio’s is de dekking minder goed? Mijntelco.be overloopt de cijfers.

Het BIPT, de telecomregulator in ons land, publiceert op regelmatige basis cijfers waarbij het de verschillende mobiele netwerken in ons land vergelijkt. Meer specifiek gaat het om de dekkingscijfers voor 3G en 4G, zowel voor buitenshuis als binnen. De laatste cijfers dateren al van eind 2020, en daaruit kwam het netwerk van Proximus als onbetwiste winnaar uit de bus. Focussen we ons op de download- en uploadsnelheden, dan krijgen we een ander beeld. Uit cijfers van Test Aankoop bleek dat Telenet/Base hier over de beste beoordeling beschikte.

Buiten vs. binnen

Voor het bereik buitenshuis zijn de verschillen tussen de verschillende operatoren zeer klein, maar scoort Proximus wel het best met een dekking van 99,9 procent voor 4G. Al moeten Orange en Telenet/Base amper onderdoen. Opvallend is wel dat wanneer een operator minder scoort op 3G bereik, die het wel beter doen op 4G en omgekeerd. Zo scoort Telenet/Base beter op 3G.

Het is vooral op het bereik binnenshuis dat de verschillen tussen de operatoren beter tot uiting komen. Proximus haalt hier als enige nog een dekkingspercentage boven de 90 procent, met 91,8 procent voor 3G en 93,5 procent voor 4G. Orange volgt als tweede de rangschikking met een dekking van 89,9 procent voor 4G en 87,2 procent voor 3G. Telenet/Base scoort lager met 82,5 procent voor 4G en 89,5 procent voor 3G. De resultaten van Orange liggen tussen de twee operatoren.

Voor zogeheten ‘deep indoor’ bereik nemen de verschillen nog toe. Daar haalt Telenet nog maar een dekkingsgraad van minder dan de helft (48,4 procent), meer dan tien procent slechter dan Orange (59,3 procent) en Proximus (62,2 procent).

Tip: Een slechte internetverbinding ligt niet noodzakelijk aan de dekkingsgraad. Met deze tips kan je jouw verbinding verbeteren.

Dichtbevolkte gebieden

Bovenstaande cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal. Ze vertellen op zich weinig over hoe goed de dekking is in dicht bevolkte gebieden. Daarom publiceerde het BIPT ook cijfers op basis van percentages van de bevolking. Op vlak van 4G blijft Proximus ook in dichte gebieden de koploper, zowel binnen en buiten, zij het met kleine verschillen.

Maar vooral ‘deep indoor’ maakt de operator duidelijk het verschil: daar scoren Orange en Telenet/Base nog net boven de 80 procent, terwijl Proximus een dekkingsgraad boven de 90 procent laat optekenen.

Lokale cijfers

Het kan zijn dat het signaal net in jouw buurt wat zwakker is afhankelijk van je operator. De dekkingsgraad in Wallonië is op sommige plaatsen een pak lager in vergelijking met Vlaanderen en Brussel, zeker in de dunbevolkte gebieden.

In Vlaanderen zien we hier en daar ook enkele kleine zones waar de dekkingsgraad wat lager kan zijn in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De regio tussen Gent en Brugge, net wanneer je de provinciegrens vanuit Oost-Vlaanderen oversteekt, is er zo eentje. Ook rond Torhout merken we duidelijk een lokale ‘blank spot’ op. In de Antwerpse Kempen en de grensregio in Limburg kan de dekking eveneens tegenvallen. Tot slot zien we ook in de zuidrand van Brussel en Leuven een rode zone.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.