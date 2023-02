Deze smartphones nemen de mooiste kiekjes: “Dit toestel heeft de beste stabilisatie die wij tot nu toe hebben gezien”

TweakersJe huwelijk, je reizen, je ‘family time’, ... noem maar op: sommige zaken wil je absoluut op beeld vastleggen en nog lang koesteren. De kwaliteit van de camera op je smartphone is in dat geval van cruciaal belang. Expert Donovan Kerssenberg van technologiesite Tweakers licht daarom de telefoons uit die over de beste camera’s beschikken, en dat in verschillende prijscategorieën.

“Fabrikanten tuimelen over elkaar om te kunnen schreeuwen dat zij de beste camera op hun smartphones hebben”, weet Donovan. “Vorig jaar is de megapixelrace in een ware stroomversnelling gekomen. Het aantal megapixels groeit zienderogen. Eind vorig jaar en begin dit jaar kwamen de eerste smartphones uit met een 200 megapixelcamera.”

“Maar meer megapixels staan niet automatisch garant voor betere foto’s. Daarom vermelden we hier in het hoogste segment ook smartphones die geen 200 megapixelcamera hebben. Het is wel nog steeds heel moeilijk om een allround winnaar aan te wijzen op dit gebied.”

“Elk toestel met goede camera blinkt ook uit op andere gebieden. Maar als we in elke prijscategorie een toestel moeten aanwijzen dat - gemiddeld gezien - het beste scoort, komen we uit bij onderstaande smartphones.”

1. Midrange

“We kunnen voor de vorm ook wat toestellen noemen uit het budget/low-endsegment, maar dan zouden we onszelf voor de gek houden. Het wordt wel steeds beter in deze categorie, maar als je waarde hecht aan het maken van echt goede foto’s, zal je nu eenmaal wat dieper in de buidel moeten tasten”, vindt Donovan.

Hij start daarom met de midrange-categorie als ondergrens. Daarin tipt hij de Samsung Galaxy A52s (vanaf 369 euro) en de Google Pixel 6a (vanaf 334,88 euro).

“Ook de Appel iPhone SE, 2022-editie (vanaf 425 euro), is een goedkoper toestel dat mooie foto’s schiet. Je hebt alleen niet zoveel mogelijkheden omdat dit toestel maar één camera aan de achterzijde heeft.”

Volledig scherm Apple iPhone SE (2022). © Tweakers.be

2. Tussen midrange en high-end

“Bij de smartphones die qua prijs tussen de categorieën midrange en high-end in zitten, is de Motorola Edge 30 Ultra (vanaf 796 euro) een zeer goede kandidaat. Dit toestel heeft een 200 megapixelcamera aan boord en kan in het donker ook mooie foto’s met realistische kleuren schieten.”

“De Asus Zenfone 9 (vanaf 478,95 euro) heeft ook een prachtige camera onder de motorkap. Dankzij de ingebouwde gimbal heeft deze smartphone de beste stabilisatie die wij tot nu toe hebben gezien. Dat komt zeker van pas als je in het donker foto’s maakt of in wilde situaties aan het filmen bent.”

“Ook de Google Pixel 7 Pro (vanaf 784,54 euro) maakt uitstekende foto’s. Dankzij de kunstmatige intelligentie van Google kunnen foto’s op een mooie manier worden geoptimaliseerd.”

Volledig scherm Motorola Edge 30 Ultra. © Motorola

3. High-end

Volledig scherm Apple iPhone 14 Pro Max. © Tweakers.be

