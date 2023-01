Deze revolutionaire AI-robot verovert de wereld: "Je verzetten is zinloos”

Apple op een jaar tijd 1 biljoen dollar minder waard door inflatie en chaos in China

Bij het sluiten van de beurzen in New York dinsdagavond is Apple voor het eerst in anderhalf jaar tijd minder dan twee biljoen dollar waard. Exact een jaar geleden piekte de beurswaarde noch kort boven de drie biljoen dollar. De techreus kampt met een mindere vraag naar onder andere AirPods en MacBooks, maar tegelijkertijd ook met leveringsproblemen voor iPhones.

4 januari