Deze operatoren geven studenten meer dan 50 procent korting op hun internetabonnement

Belg toont met software hoe het perfecte Instagram­plaat­je van influen­cers tot stand komt

De Belgische artiest en ontwikkelaar Dries Depoorter slaagt er met software in om te achterhalen hoe een foto op Instagram tot stand komt. Amper tien dagen geleden begon hij met het signaal van livestreamcamera’s op te nemen. Onder meer Times Square in New York werd door Depoorter in de gaten gehouden. Nadien zocht de Belg op Instagram naar foto’s die op diezelfde locatie werden gemaakt. Het resultaat van die zoektocht zie je uitgebreid in bovenstaande video.

12 september