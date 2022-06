Deze laptops en tablets kunnen mee op reis met de kinderen

TweakersHeb je binnenkort een lange rit met de kinderen voor de boeg? Om de reis in alle rust te laten verlopen, gingen we op zoek naar enkele kindvriendelijke tablets en laptops. Een technologisch toestel voor een kind van minder dan 12 jaar kopen is een hele uitdaging. Het mag niet te veel kosten, het moet tegen een stoot kunnen, de software mag niet te complex zijn… Friso Weijers, expert bij technologiesite Tweakers , weet als geen ander waar je als ouder op moet letten.

“Bij de tablets kan je verschillende kanten uit. Qua gebruiksgemak is de iPad uiteraard een aanrader, ook al omdat Apple zijn toestellen lang blijft ondersteunen. Daardoor kan je perfect een ouder model kopen of doorgeven. Apple’s goedkoopste iPad, en dat kan gerust een versie van twee of drie jaar geleden zijn, is prima geschikt voor kinderen. Extra interessant is dat er met iOS 16 dit najaar wat meer instellingen komen om hem voor je kind in te stellen.” Bekijk hier een overzicht van de goedkoopste iPads.

Volledig scherm Ipad © Tweakers

Al hoeft het niet per se een iPad te zijn, ook de concurrentie heeft heel wat interessante modellen. “Samsung heeft vorig jaar bijvoorbeeld de Galaxy Tab A8 uitgebracht, die een stuk goedkoper is dan een nieuwe iPad. Mijn collega Donovan heeft dit toestel onlangs getest en had het al over de uitgebreide functies voor kinderen”, zegt Weijers. Deze tablet is zeker geschikt om films of series op te kijken, en kan je zelfs gebruiken om zwaardere games op te spelen. “Wanneer een kind een tablet gebruikt, zou ik deze wel voorzien van een hoes. Kies bijvoorbeeld voor een model met een ingebouwd toetsenbord, zodat het ook voor schoolwerk gebruikt kan worden.”

Volledig scherm Galaxy Tab A8 © Tweakers.be

Laptops voor kinderen

De kans bestaat dat kinderen in de lagere school al een laptop krijgen. Moest dat niet het geval zijn, kan het interessant zijn om zelf een toestel aan te schaffen. Weijers wijst erop dat ook hier prijs doorslaggevend is: “Chromebooks zijn op dat vlak zeer interessant, omdat ze doorgaans minder duur zijn en een eenvoudig besturingssysteem hebben. Softwarematig kan er minder stukgaan in vergelijking met Windows. Zelfs als het in de soep loopt, kan je het doorgaans snel herstellen.”

Weijers wijst erop dat je een laptop best op kindermaat kiest. Groter dan een 13”-scherm hoeft het niet te gaan, zeker niet voor de jongsten. “De Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S4R7 is een zeer goed toestel, maar is wel een tikkeltje duurder dan de meeste Chromebooks. Met 1,2 kilogram is het eerder aan de lichte kant. Nog een aanrader is de Acer Chromebook Spin 311 CP311-2H-C95K. Dat toestel is kleiner en goedkoper, en daarmee meer geschikt voor jonge kinderen. Beide toestellen zijn bovendien voorzien van een omklapbaar aanraakscherm, waardoor je ze ook in tabletmodus kan gebruiken.”

Volledig scherm Acer Chromebook Spin 311 CP311-2H-C95K. © Tweakers.be

Ook de stevigheid is van belang voor Weijers. “Sommige toestellen hebben rubberen stootranden, waardoor het minder erg is als ze vallen. Sowieso moet je erop letten dat je kinderen zorgvuldig met hun toestellen omgaan. Een laptop is minder spatbestendig doordat er via het toetsenbord dingen makkelijk stuk kunnen gaan, maar ook met een tablet moet je oppassen. Een glas frisdrank of chocomelk naast een tablet zetten blijft sowieso geen goed idee.”

