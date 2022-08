Deze drie laptops kan je nu nog aan een soldenprijs kopen

In de zomermaanden staan de toestellen namelijk vaak aan een mooie korting te koop. Jelle Stuip is als technologiejournalist bij Tweakers aan de slag en weet als geen ander waar je op moet letten wanneer je een laptop in de solden koopt.

“In eerste instantie moet je sowieso op dezelfde zaken focussen die je normaal ook bestudeert. Wat ik persoonlijk altijd belangrijk vind is een goed scherm. Vooral bij laptops van minder dan 500 euro gaat het daar vaak mis. Ga voor een IPS-scherm en geen TN-scherm, want die hebben heel slechte kijkhoeken. Als er een aanbieding is die te mooi is om waar te zijn, is de kans groot dat het om een laptop met een goedkoop scherm gaat”, zegt Stuip.

Vroeger moest je er bij goedkope laptops ook op letten dat je geen toestel met een harde schijf maar met een SSD koos, maar tegenwoordig worden die eerste amper nog geproduceerd. Stuip wijst er wel op dat je een processor moet kiezen die snel genoeg is. In het geval van een instaplaptop zijn de Core i3 van Intel of de Ryzen 3-processor van AMD alleszins aanraders.

Lees ook: Volgens Tweakers zijn dit momenteel de beste laptops onder 500 euro.

Let op processoren en besturingssystemen

Op vlak van besturingssysteem hoef je alleszins niet wakker te liggen van de keuze tussen Windows 10 of 11. Stuip: “De allernieuwste laptops draaien op Windows 11, maar laptops met Windows 10 krijgen een gratis update naar die versie. Die laptops lijken dus misschien gedateerd, maar dat zijn ze niet.”

Wie liever een MacBook koopt, zorgt er dan weer best voor dat het een model met een M1- of M2-processor is. “Apple produceert de modellen met Intel-chips niet meer, maar die oude voorraad is hier en daar wel nog te koop. Die zullen minder lang ondersteund worden dan de modellen die draaien op een Apple-processor”, zegt Stuip. Bij Chromebooks kan je dan weer checken op de website van Google hoe lang ze ondersteund zullen worden. “Bij nieuwe toestellen is dat meestal een jaar of negen, wat best lang is. Dat je die levensduur nagaat, is belangrijk om een veilige laptop te hebben. Google stuurt vaak updates uit waarin ze bepaalde lekken dichten. Wanneer je de nieuwste versies van hun besturingssysteem niet meer kan draaien, ben je dus onveilig bezig.”

Het allergoedkoopste model

Specifieke modellen kiezen die momenteel een mooie korting hebben is niet eenvoudig, zegt Stuip. “Laptops zijn de afgelopen tijd best wat goedkoper geworden. Tijdens de coronacrisis was er een enorme vraag naar de toestellen, die nu wat geminderd is. Daardoor kan je mooie deals scoren.” Dit zijn alvast drie modellen die Stuip aanraadt:

Samsung Galaxy Book2 ( nu vanaf 494 euro Li.p.v. 719 euro)

De Samsung Galaxy Book2 heeft een nieuwe Intel-processor van de laatste generatie, een intern werkgeheugen van 8GB en 256GB SSD. “Niet heel exotisch, maar wel aan een mooie prijs verkrijgbaar. De introductieprijs was 700 euro, maar tegenwoordig vind je hem voor minder dan 500 euro”, zegt Stuip. Bekijk hier waar je de Samsung Galaxy Book2 het goedkoopst kan vinden.

Volledig scherm Samsung Galaxy Book2 © Samsung

ASUS Vivobook 15 Oled (nu vanaf 554 euro i.p.v. 896 euro)

De ASUS Vivobook 15 Oled is de goedkoopste laptop met oled-scherm en daarom een aanrader als je van mooi beeld houdt. “Een werkgeheugen van 16GB en 512GB SSD is zeer netjes voor deze prijs. Twee nadelen: de Intel-processor met vier cores is niet de snelste en de laptop heeft een kunststof behuizing die niet zo stevig aanvoelt.” Bekijk hier waar je de ASUS Vivobook 15 Oled het goedkoopst kan vinden.

Volledig scherm ASUS Vivobook 15 Oled © ASUS

MacBook Air 2020 (vanaf 969 euro i.p.v. 1.128 euro)

De MacBook Air 2020 is prima voor wie graag een MacBook wil en daar niet al te zware software op wil draaien. De opvolger is al beschikbaar, maar is 400 euro duurder en dan krijg je nog steeds 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Die opvolger is eventueel een optie als je graag de nieuwste snufjes zoals magsafe, een betere camera, een wat vlottere processor en een helderder scherm wilt hebben. Bekijk hier waar je de MacBook Air 2020 het goedkoopste kan vinden.

Volledig scherm MacBook Air 2020 © Apple

Lees ook op Tweakers.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.